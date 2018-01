Turistainvázióval foglalnák vissza Jeruzsálemet

- jelentette ki Mahmúd Abbász palesztin elnök szerdán Kairóban, a világ legtekintélyesebb szunnita muszlim egyetemén, az al-Azhar konferenciáján tartott, meglehetősen indulatos beszédében. A beszéd fő témája természetesen Donald Trump decemberi Jeruzsálem-döntése volt. Az amerikai elnök – egy régi, mindenki által került vitát az izraeli oldal javára eldöntve – Jeruzsálemet hivatalosan is elismerte Izrael fővárosának, és bejelentette, hogy az amerikai követséget átköltöztetik az 1967-ben elfoglalt városba.

Miről is szól a Jeruzsálem-balhé?

Donald Trump december elején bejelentette, az USA izraeli nagykövetsége Tel-Avivból Jeruzsálembe költözik. És bár az erről szóló, 22 éve elnöki vétóval jegelt törvényt ő sem érvényesítette, mégis leszögezte, hogy az Egyesült Államok Jeruzsálemet ismeri el Izrael fővárosaként. Ez az elismerés azért is aggályos, és azért is tartózkodnak tőle még a zsidó állam szövetségesei is, mivel Jeruzsálem 1967-ben megszállt keleti felére igényt tartanak a palesztinok is, és a teljes izraeli fennhatóságot az ENSZ Biztonsági Tanácsa sem ismeri el.