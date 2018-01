Ingyen kap páncéltörő rakétarendszereket Ukrajna az Egyesült Államoktól

Ingyen kapja az USA-tól Ukrajna a Javelin típusú amerikai páncéltörő rakétákat, továbbá egyéb védelmi fegyvereket összesen 350 millió dollár értékben, jelentette be Petro Porosenko ukrán elnök szerdán. Mindezt néhány nappal ezelőtt Mary Jovanovich Kijevben akkreditált amerikai nagykövet is megerősítette.

Fotó: Joe Raedle Javelin páncéltörő rakéták Kuvaitban 2003-ban

A fegyverek listáját ugyanakkor az amerikai kongresszusnak még jóvá kell hagynia, valamint még számos részletkérdést meg kell beszélnie a két országnak. Így egyelőre nem tudni, hogy hány Javelin rakétát és kilövőállást kap Ukrajna, és azt sem, hogy mikor. Továbbá nem dőlt még el az sem, hogy Washington engedi-e Ukrajnának, hogy az oroszbarát szakadárok ellen bevesse a Javelineket.

Elit fegyver

A Javelin (gerely) rakétarendszer a világ talán leghatékonyabb páncéltörője. Az indítás után a rakéta automatikusan célba talál, így a kilövés után a kezelő azonnal fedezékbe is húzódhat vagy újratölthet.

A rakétának kétfokozatú hajtóműve van, az első fokozat kilöki a csőből, a második fokozat pedig csak a kezelőtől távolabb indul be. Ez alkalmassá teszi arra, hogy akár épületekből is kilőhessék. A rakéta az indítás után 150 méteres magasságba emelkedik, majd felülről csap le, a harckocsik páncélzata ugyanis a tetejükön a legvékonyabb. A Javelin ráadásul az úgynevezett reaktív, azaz olyan védelemmel ellátott harckocsik ellen is hatékony, ami a becsapódó rakétát még becsapódás előtt kilövi.

Donald Trump amerikai elnök a múlt év végén hagyta jóvá, hogy ilyen típusú rakétarendszereket szállítson az Egyesült Államok Ukrajnának. A döntésre Moszkva heves tiltakozással reagált, de Ukrán sajtójelentések szerint már a héten megkezdték a rakétarendszer kezelőinek kiképzését az országban.