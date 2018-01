Miért kínozta 13 gyerekét a mélyen vallásos amerikai?

Az egész világot sokkolta a hír, amikor egy 17 éves gyerek rendőrt hívott a saját szüleire. Mint kiderült, a 17 éves lány megszökött otthonról, ahol a saját szülei fogságban tartották őt és mind a 12 testvérét, köztük felnőtt, huszonéves embereket. Az ügy részleteiről egyelőre keveset tudni, de megpróbáljuk összefoglalni az eddig megjelent információkat.

A Los Angeles-i rendőrséget egy 17 éves lány hívta az amerikai nagyvárostól 115 kilométerre lévő Perrisből január 14-én. A tinédzser az ablakon mászott ki a házból, és egy otthon talált, deaktivált mobiltelefonról hívta a hatóságokat, akiket fotós bizonyítékokkal várt.

A kiérkező rendőrök elmondása szerint a lány annyira alultáplált volt, hogy 10 évesnek nézték. A családi házba berontva iszonyatos bűz csapta meg az orrukat, majd megtalálták a lány testvéreit, akik közül azokat is gyerekeknek néztek, akik már elmúltak 18 évesek. A rendőri jelentés szerint a testvérek vízért és élelemért könyörögtek, feltűnően alultápláltak és mocskosak voltak, és olyan fehér volt a bőrük, mintha vámpírok lettek volna.

Voltak köztük olyanok, akiket lánccal vagy lakattal kötöttek az ágyukhoz, hogy ne tudjanak menekülni.

A legfiatalabb testvér 2, a legidősebb 29 éves, közülük hatan vannak 18 év alatt. Mindannyiukat kórházban kezelik. A gyerekek szüleit azonnal letartóztatta a rendőrség.

Fotó: Facebook Családi fotó a szülők Facebook oldaláról

Róluk, David és Louis Turpinről egyelőre annyit lehet tudni, hogy előbbi mérnökként dolgozott, és a jelenlegi vádak szerint emberkínzás és kiskorú veszélyeztetése miatt indítanak eljárást ellenük. Jogosan merül fel a kérdés, hogyan lehetséges, hogy a szülők mind a 13 gyereküket fogva tartották, kínozták, éheztették, de senki nem sejtett az egészből semmit a környéken.

A rokonok évek óta nem tudtak róluk semmit

Az apa szülei az ABC-nek annyit mondtak, hogy megdöbbentek a hír hallatán. Évek óta nem találkoztak a gyerekeikkel és unokáikkal, de telefonon tartották a kapcsolatot. Tőlük derült csak ki, hogy a család szélsőségesen vallásos volt, és azért vállaltak ennyi gyereket, mert Isten kérte erre őket.

Mint kiderült, a gyerekek magántanulók voltak és nagyon szigorú feltételek között tanultak otthon, többek között nagyon hosszú bibliai idézeteket kellett megtanulniuk és visszamondaniuk. Olyan gyerekek is akadtak, akik fejből igyekeztek megtanulni az egész Biblia szövegét annak ellenére, hogy az otthoni magániskola "nem vallási" intézményként volt beregisztrálva.

Ennek ellenére a szülők Facebookján egy boldog család képe rajzolódott ki, a bejegyzések szerint háromszor is jártak Las Vegasban, ahol a szülőkegy Elvis-imitárorral újították meg háromszor is a házasságukat. Az egyik nagymama később elmondta a CNN-nek, hogy nagyobb utazások esetén – például a Disneylandbe, ahová gyakran jártak – a gyerekeknek biztonsági okokból ugyanolyan ruhába kellett öltözni, és koruk szerint sorba állni, élükön a szülőkkel. A Facebookra posztolt képeken látszik, hogy mosolygós, boldog család tagjai mind számozott egyenpólóban és -farmerben pózolnak.

Fotó: Facebook Képek az esküvőről a szülők Facebook oldaláról

A Daily Mailnek Louis Turpin testvére azt is elmondta, hogy nővérét 19 éve nem látta, de telefonon tartották a kapcsolatot. Viszont soha nem hívta meg magukhoz és azt sem engedte meg, hogy kapcsolatban lépjen a testvére gyermekeivel. A nő még csak a lakcímüket sem ismerte, pedig a szüleik többször még oda is repültek hozzájuk, de a testvére ezután sem volt hajlandó elárulni, hol laknak. A nő szülei több alkalommal is hiába repültek oda meglátogatni az unokáikat, végül úgy haltak meg, hogy nem is ismerhették őket.

A Sunhoz eljuttatott fotókon két kutyatálat is látni, de senki soha nem látott háziállatot a család környékén, és a szomszéd szerint egyáltalán nem használták a hátsó kertet. A fotókból az is kiderül, hogy a családnak 4 autója is volt, ebből kettőnek speciális Disney-tematikájú rendszámtáblája, és több cikkből is kiderül, hogy a család rajongott mindenért, ami Disney.

Az egészet egy magániskola mögé rejtették

Hihetetlen, de az egyik szomszéd még arról sem tudott, hogy gyerekek laknak a házban, ami egy 15 fős család esetén tényleg megdöbbentő. Egy másik viszont látta, ahogy a gyerekek egy betlehemi jászolt építenek a kertben, de még akkor sem szólaltak meg, amikor megdicsérte a munkájukat. Más szomszédok elbeszélései szerint a gyerekek mindig egyszerre jöttek ki a házból füvet nyírni és egyszerre is végeztek a munkával, és annyira fehérek voltak, mintha sosem érte volna őket napfény.

A Daily Mailnek egy korábbi szomszédjuk arról beszélt, hogy a gyerekek olyan voltak, mint a robotok, és többször látta őket, ahogy órákon keresztül körbe-körbe sétálnak az egyik hálószobában. A férfi sosem látta őket játszani és azt hitte, hogy mentálisan sérültek, ezért nem mehetnek ki a házból. Ő mesélte el azt is, hogy az anya katonai szigorral nevelte a gyerekeket, illetve, hogy egyáltalán nem látszott a család anyagi helyzetén, hogy 7 évvel ezelőtt csődbe mentek és óriási adósságot halmoztak fel. Állítása szerint minden évben vadonatúj Ford Mustangot vett a család.

A CNN utánajárt annak is, hogy a család 2014-ben költözött Perrisbe, előtte Texasban éltek, először Rio Vistában, majd Fort Worthben. A Fort Worth-i házukat megvásárló család jelezte, hogy a ház ablakai ki voltak törve és be voltak deszkázva, szenny és mocsok borította a falakat és karmolásnyomokat találtak a hátsó ajtón.

Egy korábbi szomszédjuk Rio Vistában azt hitte, hogy egy vallási gyülekezethez tartozhatnak, és azt is elmondta, hogy az otthon taníttatott gyerekeket mindenkitől távol tartották egy idő után. Előtte még a gyerekeik egymással játszottak, de amikor az egyiküktől megkérdezte a nevét, a gyerek azt válaszolta, hogy a szülei megtiltották, hogy bárkinek is elmondja. Ezt követően szakadt meg minden kapcsolatuk a családdal.

A Guardian arra is kíváncsi volt, hogy miként kerülhette el a hatóságot figyelmét az otthoni iskola, amit hivatalosan Sandcastle Day Schoolnak hívtak. Az újságnak megszólaló szakértő szerint a Turpin család azért hozhatott létre saját magániskolát, hogy a gyerekeiket hivatalosan is otthon tarthassák, és ne kelljen félniük a gyámügyisek felbukkanásától. Kaliforniában a magániskoláknak nem kell engedély az állami oktatási hivataltól, és nincs egy olyan ügynökség vagy hatóság sem, amelyek ellenőriznék ezeket. Mindössze évente kell tenniük egy írásbeli nyilatkozatot arról, hogy hány diákjuk vagy és kikből áll a személyzet.

Ugyan az egész napos magániskoláknak muszáj regisztrálniuk az államnál, hogy hivatalosan is bejegyezzék, miért nem járnak a diákjaik állami iskolába, az oktatási hivatalnak semmilyen hatásköre nincs arra nézve, hogy monitorozza, ellenőrizze és különböző esetekben megvizsgálja ezeket az intézményeket. Egyedül a helyi vagy állami tűzoltóságnak kell évente egyszer tűzvédelmi ellenőrzést tartani minden ilyen iskolában, de a helyi tűzoltóság vezetője nem tudott arra válaszolni, hogy ilyen történt-e a Turpin család birtokán.

David és Louis Turpin csütörtökön áll bíróság elé, addig 9 millió dolláros óvadék fejében szabadulhatnak csak.

(Borítókép: Családi fotó a szülők Facebook oldaláról)