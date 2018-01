745 kiló kokain volt az ananászok belsejében

Spanyol és portugál hatóságok közösen kapcsoltak le egy Lisszabonba érkezett ananászszállítmányt szerda este:

a gyümölcsökben összesen 745 kilónyi kokaint rejtettek el a csempészek.

Akik amúgy nagyon alapos munkát végeztek, mert a Dél-Amerikából konténerekben érkezett szállítmány tényleg úgy nézett ki, mint egy rakás friss gyümölcs, a drogot a héj és a gyümölcs színére hajazó réteg alá rejtették.

A 2017 áprilisa óta tartó nyomozás eredménye volt a mostani fogás: a drog mellett kilenc embert őrizetbe vettek, és lefoglaltak 400 ezer eurónyi készpénzt is a nyomozók. A portugálok közleménye szerint a most lekapcsolt szervezet többször is nagy mennyiségű kokaint csempészett már be Európába.

Az Ibériai-félsziget amúgy bevett célpontja a csempészeknek, akik a Dél-Amerikából és Afrikából érkező drogszállítmányokat próbálják meg ott becsempészni Európába.

(BBC)