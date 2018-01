Németországban már halálos áldozata van a viharnak

nyugat-Európa számos országában figyelmeztetést adtak ki, mert az előrejelzések szerint az Angliát, Franciaországot, a Benelux országokat és Németországot elérő viharos szél ereje elérheti a 120-150 km/órás sebességet is. Németországban már halálos áldozata is van a Frederike nevű viharfrontnak.

Németország nyugati részére 120-130 km/órás széllökésekkel érkezett meg Frederike, több térségben felfüggesztették a közlekedést: nem járnak a vonatok, a Köln/Bonn reptéren késésekkel is járatkimaradásokra kell számítani.

A jeges utak miatt szinte percenként történnek koccanásos balesetek, máshol leszakadt felsővezetékek és tetőszerkezetek, kicsavarodott fák okoznak gondot és sérüléseket. A Westdeutscher Rundfunk regionális közszolgálati médiatársaság jelentése szerint a holland határnál fekvő Kleve közelében egy férfit agyoncsapott egy kidőlő fa.

A legerősebb, óránkénti 134 kilométeres sebességű szelet az ország középső térségében, a Hessen tartományi Geismar-Frankenberg mérőállomáson regisztrálták. A DWD előrejelzése szerint a viharfront péntekre virradóra hagyja el az országot, Lengyelország felé.

Leállt az élet Hollandiában

Minden csütörtöki járatot felfüggesztettek a viharos erejű szél miatt az amszterdami Schiphol repülőtéren, a holland vasúttársaság pedig leállította a vonatközlekedést az egész országban.

A légikikötő tájékoztatása szerint mind a 260 járatot felfüggesztették az akár 140 kilométeres sebességű széllökések miatt. A KLM holland nemzeti légitársaság már korábban bejelentette, hogy törli a mintegy 220 csütörtöki járatát, miután a meteorológiai szolgálat kiadta a legmagasabb fokú riasztást az ország nagy részére.

A holland vasúttársaság leállította a vonatközlekedést az egész országban, és a közutakon is forgalmi káoszt okozott az extrém időjárás.

Belgiumban is riasztást adtak ki

Az erős szél Belgiumban is komoly károkat és közlekedési zavarokat okozott, a genti kikötőt ideiglenesen le is kellett zárni. Az ország északi részén reggel elrendelték a második legmagasabb szintű riasztást az erős széllökések miatt. Brüsszelben számos parkot bezártak, illetve több vonalon is leállították a villamosközlekedést.

A brüsszeli Zaventem nemzetközi repülőtéren egyelőre zavartalan a forgalom, a charleroi-i légikikötőben azonban rövid késésekre lehet számítani.