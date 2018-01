Trump magyar származású extanácsadóját a magyar rendőrség körözi

A 444.hu írta meg, hogy Trump egykori tanácsadóját, a Londonban született, magyar származású Gorka Sebestyént 2016 óta a mai napig elfogatóparancs alapján körözi a magyar rendőrség.

Gorka Trump nemzetbiztonsági tanácsadója volt korábban, de le kellett mondania, és el kellett hagynia a Fehér Házat, miután mentorának, Steve Bannonnak, Trump főstratégájának is lőttek. De amíg még közel volt a tűzhöz, és nem küldték el a Fehér Házból, Gorka találkozott a magyar külgazdasági és külügyminiszterrel, Szijjártó Péterrel is. A kormány oldalán is megtalálható beszámoló szerint "Donald Trump amerikai elnök két befolyásos tanácsadójával is tárgyalt Washingtonban Szijjártó Péter", egyikük Gorka Sebestyén, Donald Trump elnök biztonságpolitikai tanácsadója volt.

Pedig a magyar rendőrség oldalán 2016. szeptember 17-e óta a mai napig szerepel a nyilvános körözések menüpont alatt Gorka Sebestyén. Gorkát a magyar rendőrség elfogatóparancs alapján körözik lőfegyverrel vagy lőszerrel visszaélés gyanújával.

A lap megkérdezte a rendőrséget a részletekről, de csak azt a választ kapták, hogy „A körözés hatálya alatt álló személyekről a police.hu internetes oldal, Hírek és Információk/Közérdekből nyilvános körözések menüpontban tájékozódhat.”

Ami még látszik, hogy a körözési eljárás határozat- és iktatószáma: 13010/3894/2009.BÜ. A lap azt írja, ez alapján úgy tűnik, a vélt bűncselekményt 2009-ben követhette el Gorka, de ez egyáltalán nem biztos, korábban is történhetett, csak ügy lett akkor belőle például. Mindenesetre Gorka, miután a 444.hu cikkét átvette az amerikai sajtó azzal az érvvel írta, hogy hazugság az egész, hogy ő 2008-ban költözött Amerikába, és legálisan. Amikor a Buzzfeed nevű amerikai lap kérdezte volna az ügyről, csak annyit mondott, nem nyilatkozik. Az amerikai lapoknak persze érthető módon nem az volt fontos, hogy a magyar külügyminisztert nem zavarta, hogy körözött személlyel találkozik, inkább azt emelték ki, hogy mindvégig, míg a Fehér Házban dolgozott Gorka, rendőrségi körözés alatt állt.

A 444 megkereste a Külgazdasági és Külügyminisztérium sajtóosztályát is arról, hogy "Szijjártó washingtoni egyeztetése idején tisztában voltak-e azzal, hogy Magyarországon lőfegyverrel vagy lőszerrel visszaélés gyanújával elfogatóparancs van érvényben Gorkával szemben, és ha igen, akkor mit tudtak Gorka ügyének körülményeiről", de nem fogják kitalálni, mi történt: nem válaszoltak. Ahogy Gorka Sebestyén sem.

Azt egyébként már mi is megírtuk, hogy Gorka szereti a fegyvereket. Egy szaklapnak azt nyilatkozta nemrég, hogy soha nem megy el otthonról egy kisebb fegyverarzenál nélkül. Gorka készletében mindig ott van két pisztoly, két zseblámpa, egy kés, egy érszorító és egy másolt példány az amerikai alkotmányról