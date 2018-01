Embereket, konténereket és tetőket is vitt a szélvihar Hollandiában

Hatalmas erejű szélvihar söpört végig Európa több pontján is csütörtökön, ami nemcsak a közlekedést bénította meg, hanem kartondobozként dobált konténereket, tetőket szakított le és embereket is felborított, sőt halálos áldozatokkal is járt – írja a Washington Post.

A 140 kilométer per órás, orkán erejű széllel leginkább Nyugat-Németországban és Hollandiában lehetett találkozni, az amszterdami Schiphol reptéren felfüggesztették a forgalmat, késtek, vagy el sem indultak a vonatok, Almere városában pedig a rendőrség arra figyelmeztette az embereket, hogy maradjanak otthon.

A rendkívül erős szél gyalogosokat és biciklistákat is felborított, több épület tetejét leszakította és reklámtáblákat is feldöntött, a kölni dóm előtti teret pedig lezárták, mert attól tartottak, hogy elszabadulhatnak a dóm darabjai. Több százezer ember maradt elektromosság nélkül és több iskolát is bezártak, a kidőlő fák pedig több ember haláláért voltak felelősek, csakúgy mint az erős széllökések.

Hollandiában több videó is készült az erős szélről, amiken jól látszik, hogy a rendőrség nem viccelt, mikor azt mondta, inkább maradjanak otthon az emberek.

Németországban is készült hasonló, ott egy raktárépület tetejét vitte le játszi könnyedséggel a szél.