Felnagyított, rózsaszín parkolóhelyeket kapnak a nők Kínában

Magassarkúval jelölt, rózsaszín, 3,2 méter széles parkolóhelyeket mutattak be a Kína keleti részén fekvő Csöcsiang tartományban, a szokásos méretnél másfélszer nagyobb helyek azonban egyelőre nem arattak osztatlan sikert – írja az ABC News.

Az itt létesített női parkolók nem az elsők voltak az országban, több helyen is lehet már ezekkel találkozni a bevásárlóközpontok garázsaiban, a közösségi oldalakon azonban sokan támadják őket, mert erősítik azt a sztereotípiát, hogy a nők rosszul vezetnek, mások szerint ugyanakkor megalapozott a létezésük.

A nőknek fenntartott parkolóhelyek közelebb vannak a kijáratokhoz és a kamerákhoz, ami nemcsak kényelmesebb, de biztonságosabb is számukra, főleg éjszaka.

– ezt már Fang Hongying, az egyik város útjaiért felelős cég igazgatója mondja, aki a Xinhua hírügynökségnek fejtette ki, hogy a külön helyek nem kizárólag a nők vezetési képességei miatt jöttek létre.

A Weibo nevű kínai közösségi portálon az embereket is megkérdezték ezekről, az 1700 válaszadó többsége pedig jó ötletnek tartotta a nőknek fenntartott parkolóhelyeket. Sokan ugyanakkor támadták az ötletet, néhányan egyenesen diszkriminációként könyvelték el, mások pedig azt emelték ki, hogy idiótaként kezeli a női autósokat.

Konstruktív ötletek is elhangzottak, egy felhasználó szerint például nem "női", hanem "kezdő" parkolóhelyeknek kéne hívni őket, ebben a formájában ugyanis arra utal, hogy a nők nem annyira képzettek mint a férfiak. Ebből jön az a következtetés is, hogy valójában ezek mindkét nemet diszkriminálják, hiszen ha egy férfi úgy érzi, hogy nem vezet annyira jól, nem állhat be ezekre a nagyobb helyekre, hiszen az neve alapján a nőknek van fenntartva.

Kínában egyébként egyáltalán nem ritka az, hogy megpróbálják a közösségi területeket nőbaráttá tenni, a reptereken például van külön sor a nőknek, ahol nők is ellenőrzik őket. Más keleti országokban hasonló törekvések figyelhetők meg, Dél-Koreában például szintén vannak csak nőknek fenntartott parkolóhelyek, Japánban pedig léteznek csak nők által igénybe vehető vonatkocsik, amivel a vonaton való fogdosódást próbálják meg elkerülni.