Megerősítette Trumppal való viszonyát a lefizetett pornósztár

Alig egy hét telt el azóta, hogy a Wall Street Journal arról írt, Donald Trump ügyvédje 130 ezer dollárt (33 millió forintot) fizetett egy ex-pornósztárnak, hogy hallgasson a közte és a későbbi amerikai elnök közti szexuális együttlétről. Trump és a Fehér Ház is tagadta a vádat, szerdán azonban az In Touch magazin leközölt egy 2011-es interjút a pornószínésznővel, amiben Stephanie Clifford megerősítette az állítólagos affért – írja a Huffington Post.

Előkerült egy interjú

A magazin állítása szerint Clifford azt mondta, 2006-ban lefeküdt Trumppal az elnök Tahoe-tavi szállodai lakosztályában, egy évvel azután, hogy Trump feleségül vette Melaniát és pár hónappal azután, hogy megszületett a fiuk, Barron. Kelsi Ignomirello, az In Touch szóvivője elmondta, a Wall Street Journal cikke és Trump azóta jelentősen megnövekedett közéleti szerepe miatt döntöttek a közzététel mellett.

Az interjú szerint Clifford 2006 júliusában találkozott Trumppal a celebeknek tartott American Century golftornán, a nőt foglalkoztató Wicked Pictures névre hallgató cég ugyanis a verseny egyik támogatója volt. Trump elkérte Clifford számát és vacsorára is meghívta a saját lakosztályába, a vacsora közben pedig állítólag azt mondta a nőnek, hogy ne aggódjon Melania miatt, amikor a házasságáról kérdezte.

Ezt követően le is feküdtek egymással, ami közben Clifford állítása szerint végig azon görcsölt, hogy Trump nehogy prostituáltnak nézze és azóta sem tudja, hogy tulajdonképpen miért ment bele egyáltalán az egészbe. A sztorit annak idején a nő egyik ismerőse, a szintén pornós Randy Spears is alátámasztotta.

Clifford emellett azt is elmondta, hogy Trump az este végén megígérte, hogy beválogatja őt az NBC-n futó The Apprentice című valóságshowjába, ahova szerinte tökéletes is lenne, mert mindenki azt hinné, hogy csak egy szőke idióta nagy mellekkel, pedig valójában egy okos üzletasszony.

Ez volt állítólag az indok arra, hogy tartsa vele a kapcsolatot, nagyjából 10 naponta beszéltek egymással ezután, amit Michael Mosny, a nő korábbi férje is alátámasztott. Az interjú szerint ráadásul egy alkalommal Trump még a lányához, Ivankához is hasonlította Cliffordot, olyan nőnek nevezte, aki gyönyörű és okos és számolni kell vele.

2007-ben aztán a nő meglátogatta Trumpot Beverly Hillsben, ahol az elnök ismét le akart feküdni vele, ő azonban ebbe nem ment bele, így végül kapcsolatuk véget ért.

Nem ez volt az egyetlen

Állítólag ráadásul nem is ez az egy ilyen ügye volt az elnöknek ezen a versenyen, 2016-os választási győzelme előtt pár héttel Jessica Drake pornósztár is hasonló történettel állt elő, ő akkor azt álíltotta, hogy Trump akarata ellenére ölelgette és meg is csókolta, majd később 10 ezer dollárt ajánlott neki, ha lefekszik vele.

Rajtuk kívül is közel húsz nő vádolta már meg Trumpot szexuális zaklatással, az elnök azonban kategorikusan tagadta a vádakat. Az In Touch-ban megjelent interjúra egyelőre sem a Fejár Ház, sem Clifford nem reagált.

(Borítókép: Stormy Daniels a 2008-as Grammy díjátadón, Jim Smeal/BEImages)