Törökország bejelentette, hogy megkezdődött a kurdok elleni hadművelet

Törökország elismerte, hogy az elmúlt napok tüzérségi csapásaival "gyakorlatilag megkezdődött" az Északnyugat-Szíriában található Afrín kurd kanton elleni hadművelet. Nurettin Canikli török védelmi miniszter pénteken az A Haber török kormányközeli televíziónak arra nem adott pontos választ, a három oldalról közrefogott kurd terület határain felsorakozó páncéloserők mikor indulnak meg:

Lehet, hogy ma, lehet, hogy holnap, vagy talán még az este.

Rodzshat Rodzs, az YPG szóvivője is megerősítette, hogy a török hadsereg csütörtök éjféltájban kezdett tüzelni, s reggelig mintegy hetven lövedéket lőtt ki Afrin településeire, az áldozatokról eddig nem érkezett jelentés. A szóvivő szerint ez az eddigi legintenzívebb támadás, de leszögezte, hogy ha megindulnak a törökök és a velük szövetséges szíriai milíciák, akkor keményen vissza fognak vágni. A kantont a többi szíriai kurd területről is megerősítenék, azonban az utánpótlás eljuttatása csak az Aszad-rezsim által ellenőrzött területeken át lenne lehetséges.

Az Afrin elleni támadás egyébként régóta érik, a török hadsereg az Aszad-rezsim, Irán és Oroszország jóváhagyásával októberben az offenzíva előkészítésére vonta ellenőrzése alá a kantonnal délről határos Idlib kormányzóság egy részét - ebből már lehetett látni, hogy küszöbön áll a háború. Erdoğan szíriai kurdok elleni fellépésének indokairól itt olvashat részletesen, török részről a beavatkozás indokát a következőképp lehetne összefoglalni: A szíriai kurdok vezető ereje, a Demokratikus Egység Pártja és annak fegyveres szárnya, a Népi Védelmi Egységek (PYD/YPG) terrorszervezetek, mivel saját bevallásuk szerint is a húsz éve börtönben ülő Abdullah Öcalan által alapított, nemzetközi terrorszervezetként számon tartott Kurd Munkáspárt (PKK) testvérszervezetei. Egyébként a mára Szíria területének 25 százalékát ellenőrző, az Iszlám Állam elleni harc során az USA szövetségesévé váló YPG nevéhez nem köthető a szíriai dzsihadisták vagy az Aszad-rezsim tevékenységéhez mérhető terror.

Nurettin Canikli azt is hangsúlyozta, hogy a terrorizmus mindennemű jelenlétét megszüntetik Észak-Szíriában, és "alapvető cél" az YPG teljes eltávolítása. Ami viszont nemcsak azt a paradox helyzetet eredményezheti, hogy az Egyesült Államok két szövetségese esik egymásnak, hanem azt is, hogy egy újabb, garantáltan véres, elhúzódó harcokat hozó front nyílik az eddig is sokat szenvedett (és szenvedő) Szíriában.

(MTI)