Ártatlannak vallotta magát a 13 gyerekét kínzó kaliforniai házaspár

Csütörtökön hallgatták meg először a vasárnap letartóztatott David és Louis Turpint, akik ártatlannak vallották magukat az ellenük felhozott bántalmazási, kínzási és fogvatartási vádakban – írja a Sky News.

A meghallgatás utáni sajtótájékoztatón több részlet is kiderült a 13 gyerekét kínzó házaspár ügyében, többek közt az is, hogy kínzással, gyermekbántalmazással, családon belüli erőszakkal és jogellenes fogvatartással vádolják őket, az apát pedig emellett kiskorú szexuális bántalmazásával is vádolják. Ha bűnösnek találják őket, akár életfogytiglani börtönbüntetést is kaphatnak.

Ez utóbbi ügyében az ügyész annyit mondott el, hogy jelenleg okuk van azt feltételezni, hogy David Turpin erőszak vagy megfélemlítés segítségével szexuálisan bántalmazta az egyik 14 év alatti gyerekét. Kitért emellett a feltételezett kínzás részleteire is, amit komoly érzelmi és fizikai bántalmazásként írt le.

Mint mondta, az áldozatok vallomásai szerint büntetésként eleinte csak megkötözték őket, de miután ebből még ki tudtak szabadulni, átváltottak láncokra és lakatokra. Emellett folyamatosan verték és fojtogatták is őket, akár azért is, ha csukló fölött is megmosták a kezüket, ez ugyanis a szülők szerint már játéknak minősült. Fürdeni is csak évente egyszer tudtak a gyerekek, orvosnál több mint négy éve nem jártak, fogorvos pedig soha nem látta őket - tette hozzá.

Az éhező gyerekeket mentálisan is próbára tették a szülők, gyakran ugyanis a megvett ételt a pultra tették, hogy láthassák azt, de nem ehettek belőle. Enni csak akkor tudtak, mikor éppen nem voltak megláncolva, akkor is szigorú menetrend szerint, elég ételt pedig csak a 2 éves gyerek kapott. Az egyetlen dolog, amit szabadon csinálhattak, az a naplójuk vezetése volt, így ezekből több száz összegyűlt az évek során, jelenleg ezeket vizsgálja a rendőrség bizonyítékok után kutatva.

Az is kiderült, hogy a gyerekeknek lényegében fogalma sincs a külvilágról, a legtöbben nem tudták mi az a rendőr, a hatóságokat értesítő 17 éves lány pedig nem tudta mi az az orvosság. A szülők óvadékát fejenként 12 millió dollárban állapították meg, legközelebb február 23-án hallgatják majd meg őket.

Az ügy hátteréről bővebben már írtunk, ezt ebben a cikkben olvashatják el.