Nem maszturbált, csak vakarózott a román vallástanár a teremben az egyház szerint

Ahogy arról beszámoltunk, büntetőjogi eljárást indítottak a romániai, kiskapusi Nicolae Teclu Technológiai Líceum egyik vallástanára, Adrian Circa atya ellen, mert maszturbált az osztályteremben. Az esetről videofelvétel is készült, ami felkerült a You Tube-ra (időközben a videómegosztó törölte a felvételt, a YouTube meztelenségre vagy szexuális tartalomra vonatkozó irányelveinek megsértése miatt). Miután a videó nyilvánosságra került a férfi lemondott. A felvételt rögzítő diáklány az esetet először az osztályfőnöknek jelentette, aki viszont nem tett semmit az ügyben. Végül az egyik diák anyja tett panaszt a rendőrségen, ami után a rendőrség és az ügyészség is nyomozást indított a tanár ellen.

Liviu Pop oktatási miniszter az esettel kapcsolatban annyit mondott, hogy a tanfelügyelőség is vizsgálatot indított, és nem csak a tanár viselkedése, hanem az osztályfőnök felelősségének tisztázására is.

A Transidex.ro most azt írja, hogy megszólalt az ügyben az Erdélyi Ortodox Érsekség is. Vasile Bănescu szóvivő szerint a tanár nem önkielégítést végzett, hanem súlyos betegségben szenved, és az ágyékát vakarta.

Néhány évvel ezelőtt egy súlyos betegség miatt megműtötték azon a tájékon, de úgy tűnik, kiújult a betegsége. Szörnyű viszketései voltak. Beismerte, hogy már nem tudott uralkodni magán, bedugta egyik kezét, és megvakarta az ágyékát. Ezek orvosilag bizonyított tények

- mondta. Majd hozzátette, hogy "az illetékes bizottság, az iskola és az osztály több tanulója is ugyanezt mondta. Nem követett el semmiféle obszcén gesztust". A tanár nem fog többé tanítani, a papi szolgálatot azonban folytatja.