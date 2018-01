A Költők Akciópártja és az Éljenek a fizikusok! is indulnának az olasz választásokon

Több mint száz olaszországi politikai formáció regisztrálta magát vasárnapig a márciusi parlamenti választásra, amelyen jelöltként Paolo Gentiloni jelenlegi miniszterelnök is indul, írja az MTI. A felmérések szerint nagy meglepetésnek azonban a volt miniszterelnök Silvio Berlusconi számít.

Több mint száz párt nyújtotta be logóját és politikai programját a római belügyminisztériumba a vasárnapi határidőig. Az ismert olaszországi kormány- és ellenzéki pártok mellett jelentkezett a Gyalogosok és az Udvariasság Pártja, valamint a Költők Akciópártja, a Fehér Bálna és az Éljenek a fizikusok! elnevezésű erő.

A választásokon való indulás feltételeinek teljesítését a belügyi tárca a következő napokban ellenőrzi.

A pártok egymás után mutatják be választókörzeti jelöltjeiket is. Így derült ki, hogy a miniszterelnök, Paolo Gentiloni is jelöltként indul a balközép Demokrata Párt (PD) színeiben a római belvárosi szavazókörzetben. A legfrissebb felmérések szerint Gentiloni a legnépszerűbb olasz politikus 33 százalékkal.

Az Öt Csillag Mozgalom (M5S) tagjai és szavazói szokás szerint interneten jelölhették magukat a római szenátusi és képviselőházi helyekre. Több mint tízezren jelentkeztek és a jelöltekre szintén interneten lehetett szavazni. A végleges eredményeket a következő napokban közlik. Az M5S miniszter-elnökjelöltje Luigi Di Maio 27 százalékos támogatottságot élvez.

A friss közvélemény-kutatások szerint az M5S 30 százalék, a Matteo Renzi vezette PD pedig 25 százalék alatti eredményre számíthat, ugyanakkor a Silvio Berlusconi irányította jobbközép szövetség fokozatosan, 40 százalék közelébe erősödött. Berlusconi személyes támogatottsága 16 százalékról 24 százalék fölé nőtt egy év alatt.

Az adócsalás miatt jogerősen elítélt Berlusconi nem indulhat a választásokon. Bejelentése szerint hamarosan elárulja, ki lesz a jobbközép miniszterelnök-jelöltje, addig is "súgóként" ő vezeti a koalíció választási kampányát. Ezt bizonyítja, hogy a Hajrá Olaszország (FI) elnöke hétfőn és kedden Brüsszelben tárgyal többek között Jean-Claude Juncker az Európai Bizottság elnökével, az Európai Néppártot (PPE) vezető Joseph Daullal és a Brexit-tárgyalásokat vezető Michel Barnier biztossal.

Elemzők szerint Silvio Berlusconi meg akarja nyugtatni az EU-t, hogy az olasz gazdaság stabilitása "nincs veszélyben" vele, és az euroszkeptikus Északi Ligával koalícióra lépett jobbközép nem fenyegeti Itália európai elkötelezettségét. Berlusconi korábbi bejelentése szerint, ha a jobbközép kerül kormányra, a belügyminiszteri széket Matteo Salvini az Északi Liga vezetője kapja meg.

Nem nevezett meg miniszterelnök-jelöltet az olasz balközép, amelynek vezetője, Matteo Renzi támogatottsága 21 százalékon áll. Matteo Renzi vasárnap közösségi oldalán viszont közölte, hogy a PD őt bízta meg a párt választási kampányának vezetésével.