Azonnal evakuálnák a vidámparkot, ha Észak-Korea rakétát lő ki

Több száz ember menekült el egy tokiói vidámparkból, ahol azt modellezték, hogyan tudják gyorsan kiüríteni a létesítményt, ha Észak-Korea egy Japánt fenyegető rakétát lőne ki.

A résztvevők közül többeknek fel kellett ülniük különböző játékokra, amíg a hangosbemondón arra nem figyelmeztették őket, hogy rakétatámadás várható.

Japan prepares for a North Korean missile attack. This simulation involves around 600 people. It’s the first drill in Tokyo, one of dozens nationwide. pic.twitter.com/wnk4bzJIjL