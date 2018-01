Letartóztatták az egyiptomi elnök riválisát

Letartóztatták kedden Kairóban Számi Anan volt vezérkari főnököt, aki Abdel-Fattáh esz-Szíszi hivatalban lévő egyiptomi államfő kihívója akar lenni a márciusi elnökválasztáson.

A hadseregnek az állami tévében felolvasott nyilatkozata szerint Anan nem kért engedélyt a hadseregtől indulásához az elnökválasztáson, és nem tette meg a szükséges lépéseket katonai szolgálatának befejezéséhez. Egyiptom törvényei szerint ha egy katonatiszt politikai tisztségre pályázik, ki kell lépnie a szolgálatból és engedélyt kell kapnia jelöltségéhez a hadseregtől. A közlemény szerint Anan a választáson történő indulása érdekében olyan hivatalos dokumentumokat hamisított, amelyek szerint véget ért katonai szolgálata.

Anan szombaton videoüzenetben tudatta, hogy indul az államfői tisztért. A jelenlegi elnök, Szíszi péntek este jelentette be, hogy indulni akar újabb mandátumért. Elemzők szerint minden bizonnyal győzelmet is arat a voksoláson.

A választás első fordulója március 26-28. között lesz, a jelölteknek január 29-ig kell bejegyeztetniük magukat.

Szíszi korábban maga is tábornokként szolgált. 2014-ben került hatalomra, miután az előző évben katonai erővel elmozdította posztjáról az iszlamista Mohamed Murszi elnököt, akinek az uralma ellen tömegtüntetések voltak, sok halálos áldozattal.

Azóta az egyiptomi hatóságok erőteljesen fellépnek az ellenzéki hangokkal szemben, és több jelölt is visszalépett attól, hogy induljon a hivatalban lévő államfő kihívójaként. Így tett január elején Ahmed Safik volt egyiptomi kormányfő is, akit számos megfigyelő Szíszi legesélyesebb kihívójának tartott. A hónap közepén az 1981-ben meggyilkolt Anvar Szadat elnök unokaöccse, Mohamed Anvar Szadat jelentette be, hogy mégsem indul az elnökválasztáson, részben a voksolást övező félelem légkörével indokolva döntését.