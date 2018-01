Halálos áldozata is van egy kentuckyi iskolai lövöldözésnek

Lövöldözés volt ottani idő szerint kedd reggel körül egy Kentucky délnyugati részén lévő középiskolában, a támadásnak egy halálos áldozata és több sérültje is van – írja az Independent.

Matt Bevin, az állam kormányzója Twitteren erősítette meg, hogy az incidens során egy ember életét vesztette, valamint az is kiderült, hogy a lövöldözőt már letartóztatták és több sérült is van. A helyi rendőrök szintén azt nyilatkozták, hogy már nincs folyamatban támadás, de az iskolát lezárták és jelenleg is vizsgálják az ügy körülményeit.

A kormányzó arra kérte az embereket, hogy ne kezdjenek spekulálni az üggyel kapcsolatban.

Tragic shooting at Marshall County HS...Shooter is in custody, one confirmed fatality, multiple others wounded...Much yet unknown...Please do not speculate or spread hearsay...Let’s let the first responders do their job and be grateful that they are there to do it for us...