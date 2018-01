Elhatárolódott Tudose akasztásos kijelentésétől pártja vezetője

Nyilvánosan elhatárolódott a maga és pártja nevében Liviu Dragnea, a bukaresti kormánykoalíció vezető erejét képező Szociáldemokrata Párt (PSD) elnöke kedden Mihai Tudose volt miniszterelnök magyarokat fenyegető korábbi nyilatkozatától.

Tudose egy január 10-i tévéműsorban - egy zászlóállításra utaló hasonlat révén - áttételesen akasztással fenyegette meg az autonómiát igénylő erdélyi magyarokat. Kijelentésétől eddig vezető román pártpolitikusok nem határolódtak el.

Mint mondta,

én is és a PSD is habozás nélkül elhatárolódunk azoktól a kijelentésektől. Nem értünk egyet azzal, hogy akár csak vitát is nyissunk a halálbüntetés visszaállításáról, ami pedig a magyarokat és zászlókat illető nyilatkozatot illeti, még akkor is, ha (Tudose) mást akart mondani, a kijelentés hatása megsemmisítő jellegű volt.