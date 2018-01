Rákapcsolt a Trump oroszügyeit vizsgáló különleges ügyész

Robert Mueller különleges ügyész a Trump-csapat állítólagos orosz kapcsolatait feltáró nyomozásában még tavaly év végéig kihallgatta az amerikai hírszerzési terület több vezetőjét is, köztük

a CIA-igazgató Mike Pompeót,

az ő egyetlen felettesét, a Nemzeti Hírszerzési Igazgatót, Dan Coatsot

és a Nemzetbiztonsági Ügynökség, az NSA igazgatóját, Mike Rogerset. Emellett

a Fehér Ház belső köreiből is hallgatott meg embereket, valamint

az FBI elnökváltáskori vezetőjével, James Comey-val

és Michael Flynn ex-nemzetbiztonsági főtanácsadóval is beszélt,

közölte az NBC News.

A nyomozásra rálátó források azt is közölték a csatornával, hogy Trump volt nemzetbiztonsági főtanácsadója, az akkor néhány napja kinevezett Michael Flynn saját irodájában, titokban találkozott tavaly az FBI nyomozóival. Sem az ügyvédei nem voltak ott, sem Trump nem tudott a találkozóról. Akkor még Mueller nem volt a képben, mert az FBI vitte az oroszügyi nyomozást, a különleges ügyészt csak azután nevezték ki, hogy Trump kirúgta az FBI vezetőjét.

Mindezek egy nappal azután derültek ki, hogy a közvélemény megtudhatta: Mueller kihallgatta Jeff Sessions igazságügyi minisztert is.

Az amerikai sajtó egy része, például a CNN mindezt bombahírként tálalja, a csatorna elemzésében egyenesen arra jut, hogy Trump körül szorul a hurok, Mueller eljutott az elnökig. A Washington Postnak és a CNN-nek több forrás is azt állította, hogy Mueller magát Trumpot is meghallgatná a következő hetekben James Comey és Michael Flynn kirúgásairól. Azonban azt siettek hozzátenni, hogy ezen a téren még semmi biztosat nem tudni. Viszont Trump ügyvédei állítólag azt akarják elérni, hogy ha lenne is ilyen meghallgatás, akkor az elnöknek csak írásban kelljen válaszolnia az összes kérdésre, vagy legalábbis egy részükre.

A különleges ügyész amúgy eddig is közel járt Trump embereihez, erről itt írtunk hosszabban.

A CNN közben ezzel összefüggésben azt is írja, hogy Trump egyik volt kampánytanácsadója, Rick Gates felvett egy ismert ügyvédet a védői közé, akit aztán többször is láttak Robert Mueller irodájában. Ebből arra következtetnek, hogy az eddig magát ártatlannak valló Gates Michael Flynn volt nemzetbiztonsági tanácsadóhoz hasonlóan valamilyen alkut akarhat kötni a különleges ügyész csapatával.

Gates ellen októberben emeltek vádat Paul Manafort volt kampányfőnökkel együtt. Az összesen 12 vádpont , köztük pénzmosás, külföldi hatalommal összeesküvés, illegális lobbizás, mind olyan időszakra vonatkozott, amikor még nem álltak kapcsolatban a kampánycsapattal. Idáig Gates és Manafort minden vádpontban ártatlannak vallotta magát.

Nem ez volt a helyzet George Papadopoulosszal, aki szintén elismerte, hogy hazudott az FBI-nak az orosz kapcsolatairól, viszont csak a kampány alatt adott tanácsokat Trumpnak, és nem volt egy különösebben befolyásos stábtag. December elején aztán az elnök rövid karrierű nemzetbiztonsági főtanácsadója, Michael Flynn elleni vádemelés, és az extábornok vallomása után már Trump legfontosabb embereinek közelébe ért a fél év alatt négy vádemelésnél tartó vizsgálat.

A Washington Post eközben arról ír, hogy amikor Trump találkozott az általa kirúgott FBI-vezér ügyvezető utódjával májusban, akkor szokatlan módon megkérdezte tőle, hogy kire szavazott az elnökválasztáson. Andrew McCabe erre azt felelte, hogy senkire.

Az is McCabe-hez kapcsolódik, hogy az Axios hétfőn este azt írta, a Comey utódjaként kinevezett Chris Wray FBI-igazgató azzal fenyegetőzött, hogy lemond, miután Sessions megpróbálta rávenni, hogy rúgja ki az FBI igazgató-helyettesét. Wray állítólag azt mondta, ő is távozik, ha McCabe-et eltávolítják. Trump kedden tagadta, hogy Wray lemondással fenyegetőzött volna.

(Borítókép: Alex Wong / Getty Images Hungary)