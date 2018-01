Soros: Orbán megvásárolta az MSZP vezetőit

Csütörtökön a davosi Világgazdasági Fórumon tartott beszédet Soros György, az újságíróknak tartott eseményen pedig több dolog is szóba került, a legérdekesebbnek azonban mindenképpen az bizonyult, hogy a magyar származású üzletember szerint Orbán Viktor megvásárolta az MSZP vezetőit, a maffiállam tökélyre fejlesztése miatt pedig ismét minden esélye megvan arra, hogy újraválasszák.

Az üzletember Magyarországgal kapcsolatban arról beszélt, hogy Orbán az ő démonizálására alapozza a kampányát, ez pedig jól látszott a róla szóló nemzeti konzultáció esetében is. Mint mondta, ebben hét olyan állítás szerepelt, melyek mindegyikét megcáfolta, sőt az egyik pontban másodfokon pert is nyert a Magyar Helsinki Bizottság, ekkorra azonban már lezárult a konzultáció. Szerinte ebből látszik, hogy sajnos a miniszterelnök "nagy sikerrel működteti a maffiaállamát".

A java azonban még hátra volt, Soros ugyanis ezt követően azt mondta, hogy

Orbán megvásárolta az MSZP vezetőit és a feltörekvő kispártokban is megvannak a kémei, így pedig borzasztóan nehéz összefogniuk és elérni a megválasztáshoz szükséges szavazatszámot.

Álláspontja szerint éppen ezért valószínűleg idén is a Fidesz nyeri majd a választást.

Hasonlót egyébként már Botka László is mondott lemondásakor, később pedig bővebben is kifejtette ezt, mikor azt mondta, hogy a Fidesz ellene folytatott médiahadjárata alatt sokszor baloldali politikusok szolgáltatták ellene a muníciót.

Trump, Putyin egykutya

Trump maffiaállamot építene, de nem tud.

– jelentette ki Soros, ami többek közt azért is érdekes, mert a mai nap folyamán már olvashattuk tőle ezt a kifejezést, méghozzá a Financial Times Orbánról írt portréjában, ahol a milliárdos is megszólalt és azt is elmondta, hogy a maffiaállam megnevezést Magyar Bálint, korábbi SZDSZ-es oktatási minisztertől vette át.

Arról is beszélt, hogy a Trump-adminisztráció veszélyt jelent a világra, de szerinte ez csak egy átmeneti jelenség, 2018-ra hatalmas demokrata feltámadást jósol. Putyin rezsiméhez sem volt kedvesebb, arról egyszerűen csak annyit mondott, hogy egy elnyomó rendszerről van szó.

Szabályozni kell a techóriásokat

Soros beszállt a techóriások, főként a Facebook és a Google ellen indult támadáshullámba is, beszédében ugyanis elmondta, szigorúbban kéne szabályozni őket, ugyanis jelenleg ezek a monopolizált óriáscégek a versenynek és a felhasználóknak is ártanak.

Mint mondta, ugyan a Facebook és a Google is azt állítják, hogy csupán információt adnak át, azonban mivel szinte teljesen monopolisztikusan működnek, valójában már inkább közszolgáltatók, ezért a jelenlegi szabályok nem elegendőek a kordában tartásukra. Arra is kitért, hogy ezek a cégek valószínűleg meg is alkudnának annak érdekében, hogy bejussanak a kínai piacra.

Álláspontja szerint ezzel szövetség jönne létre egy autoriter állam és a rengeteg információval rendelkező cégek között, amivel összeboronálnák a cégek és az állam megfigyelő rendszereit, ez pedig olyan totalitárius kontrollt hozna létre, amit még Orwell sem tudott volna elképzelni.

