Patkányok futkosnak Párizs utcáin az árvízveszély miatt

Szombaton tovább emelkedett a Szajna vízállása; a párizsi hatóságok felkészültek az árvízveszélyre - írja a Reuters. A vízszint szakértők szerint hétfőn tetőzhet olyan magasan, amire 2016 óta nem volt példa.

Az emelkedő vízszint miatt több, folyóparti járdaszakasz eltűnt már, a Louvre-nak pedig be kellett zárnia egy alagsori, az iszlám művészetet bemutató kiállítását. A turistákat szállító sétahajóknak is be kellett szüntetniük a működésüket, a patkányok pedig kirajzottak az utcákra, mivel megszokott élőhelyük is víz alá került.

Párizsban utoljára 1910-ben volt igazán komoly pusztítást végző árvíz.