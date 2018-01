Lemondott az FBI helyettes igazgatója, akit Trump sokszor támadott

Lemond a Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI) helyettes igazgatója, Andrew McCabe. A lemondás hírét elsőként az amerikai NBC televízió jelentette hétfőn, de ez a szöveg nem tőlük, hanem a Magyar Távirati Irodától jött.

McCabe visszavonulása várható volt, már korábban bejelentette, hogy márciusban visszavonul. A The Wall Street Journal információi szerint az igazgatóhelyettes a munkatársaival közölte hétfőn, hogy keddtől már nem dolgozik, a CBS és a Fox televíziók híradásai szerint McCabe-t elmozdították hivatalából.

A The New York Times a hétfői hírek kapcsán arról írt, hogy Donald Trump neheztelését McCabe először azzal vívta ki, hogy a felesége, Jill McCabe a Demokrata Párt jelöltjeként Virginiában indult a szenátusi választásokon és 675 ezer dolláros hozzájárulást fogadott el a Demokrata Párttól és a Clinton-házaspár közeli barátjához, az állam akkori kormányzójához, Terry McAuliffe-hoz köthető politikai szervezettől. Bár McCabe kinevezésére csupán felesége választási veresége után került sor, és a tisztségviselő nem is titkolta felesége demokrata párti elkötelezettségét, Donald Trump és republikánus törvényhozók ennek ellenére a republikánusok ellenfelét látták a helyettes igazgatóban, rendszeresen elfogultsággal vádolták.

A BBC arról ír, hogy McCabe-tól Trump egyszer azt is megkérdezte egy kormányértekezleten, hogy kire szavazott az elnökválasztáson. McCabe sajtóhírek szerint azt felelte, hogy nem szavazott az elnökválasztáson, de ez nem volt elég az elnöknek, az igazságügyi tárcán keresztül gyakoroltak nyomást az FBI-ra, hogy távolítsák el a helyettes igazgatót.

Ennek ellenére az elnök sajtószóvivője hétfőn azt nyilatkozta újságíróknak a Fehér Házban, hogy a MCCabe lemondásáról "nem a Fehér Házban döntöttek, az elnök nem vett részt a döntés meghozatalában."