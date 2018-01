Félrehallott gyakorlatozás miatt tört ki a rakétapánik Hawaii-on

Félrehallott egy előre nem egyeztetett gyakorlatot az az ember, aki miatt rövid időre kitört a rakétapánik Hawaii-on. A Washington Post írja, hogy emberi mulasztás és helytelen biztosítás miatt történt az, hogy a dolgozó végül megnyomta a pánikgombot.

Az egész félreértés ott kezdődött, hogy az éjszakai felügyelő a nappali dolgozók készenlétét leteszteli egy spontán gyakorlattal. Ezzel tisztában volt a nappali dolgozók felügyelője is, de azt hitte, a spontán gyakorlat majd az éjszakai munkásokat érinti, nem pedig a nappaliakat. Ezért nem volt felkészülve, amikor reggel az fogadta munkában, hogy rakétát lőttek ki a szigetekre.

Az éjszakai felügyelő az amerikai hadsereg Csendes-óceáni parancsnokságának adta ki magát, és hívta fel a nappali dolgozókat. Ez az a katonai szervezet, amelynek dolga észlelni a kilőtt rakétákat a térségben. A felügyelő egy hangfelvételt is lejátszott a dolgozóknak, amiben véletlenül benne hagyták azt a mondatot is, hogy "This is not a drill", ami annyit jelent, hogy "ez nem gyakorlat". Mivel a nappali dolgozó a felvételnek csak ezt a részét hallotta rendesen, ezért pillanatokon belül kitört a pánik.

A másik problémát az a szoftvert okozta, amivel az ehhez hasonló információkat szokták küldeni. Mint kiderült, ugyanazok a felületen jelennek meg az éles üzenetek és azok is, amiket csak tesztelésként küldenek. Ezt is sikerült benézni, és innentől elindult a láncreakció, aminek híre eljutott David Ige-hoz, Hawaii kormányzójához is.

Fotó: Alison Teal / AFP A tévesen kiküldött üzenet

Mindössze hét percig volt látható a támadásra felhívó üzenet, de mivel nem készültek fel arra, hogyan kezeljenek egy téves vészjelzést, összesen 26 percet kellett várni, ameddig a tisztviselők egyáltalán kitalálták, hogyan kommunikálják az állampolgárok felé, hogy nincs is semmi gond. Végül további 14 percbe került, hogy a korrekciót az emberek felé is jelezzék.

(Borítókép: Honolulu látképe - fotó: Eugene Tanner / AFP)