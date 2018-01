Annyira berágott a bevándorlásellenes német politikus, hogy áttért muszlimnak

Arthur Wagner, a szélsőjobboldali Alternative für Deutschland egyik vezető brandenburgi politikusa a Bildnek elmondta, miért vette fel ősszel az iszlám vallást. Az esetről egy hete lehetett először olvasni, de akkor Wagner még magánügynek nevezte a döntését, és nem akart beszélni az okairól. Múlt heti bejelentésekor közölte azt is, hogy lemond pártvezetői pozíciójáról, de továbbra is az AfD tagja marad.

Fotó: AFD

Most viszont kiderült, mire fel állt be igazhitűnek: így akart tiltakozni az ellen, hogy az evangélikus egyház elismeri az azonos neműek házasságát, a papok pedig részt vesznek a melegek felvonulásain. Az áttéréssel sikerült annyira kiborítania a párt tagságát, hogy volt, aki egyenesen azt javasolta, mihamarabb tűnjön el Németországból, nehogy aztán bombákat kezdjen gyártani.

A kommentárok szerint Wagner áttérése azért is meglepő, mert korábban világi tisztséget is viselt az evangélikusoknál. Döntése a nyíltan iszlámellenes, az őszi szövetségi parlamenti választásokon 13 százalékkal harmadiknak befutó AfD-t is kínosan érinti, egyik párttársa szerint azonban a párt alapszabálya nem teszi lehetővé, hogy kirúgják. (via The Local)