Neonáci diákszervezetnek ment neki az osztrák kormány

Az elmúlt hónapokban sok kétség merült fel, vajon hogyan fog működni a decemberben megalakult osztrák kormány, amelyben a jobbközép Osztrák Néppárt (ÖVP) mellett ott van a radikális menekült- és iszlámellenes, sőt korábban nacionalista és neonáci szólamairól is ismert Osztrák Szabadságpárt (ÖVP). A koalíciós kormány most demonstratív módon egy neonáci szervezet feloszlatásával bizonyítja, hogy nem tűri a szélsőségeket, írja a Die Presse.

Az osztrák kormány feloszlatási eljárást kezdeményez a Germania Ifjúsági Egylet (Germania Burschenschaft) ellen, jelentette be Sebastian Kurz kancellár oldalán a szabadsápárti Herbert Kickl belügyminiszterrel. Az egyetemistákat tömörítő hálózatnak ugyanis van egy 300 oldalas énekeskönyve, amelyben súlyos antiszemita szövegek is találhatók. Az egyik dalban például a zsidó Ben Gurionra utalva az szerepel, hogy "adjatok nekik gázt, ti ősi germánok, teljesítjük a 7 milliót". Egy másik szövegrész pedig így szól, "mi is indogermánok vagyunk, és be akarunk lépni a Waffen SS-be".

Ez az osztrák nemzetiszocialista bűnöket elítélő törvénybe ütközik. Az ügyben már büntetőeljárás folyik négy ember ellen. Ha bebizonyosodik bűnösségük, az egyesület feloszlatása is megkezdődhet.

A dolog érdekessége, hogy az énekeskönyvet a Germania Wiener Neustadt-i szervezete adta ki, amelynek tagja a kormánypárti FPÖ alsó-ausztriai első embere, Udo Landbauer is. Ő azzal védekezett, hogy fogalma sem volt arról, milyen szövegek jelentek meg a daloskönyvben. A tartomány néppárti kormányzója, Johanna Mikl-Leitner viszont kijelentette, semmilyen módon nem kíván együttdolgozni a parlamentben Udo Landbauerrel.

Sebastian Kurz ezt az alkalmat koalíciós partnere, az FPÖ elleni csapásra is felhasználja. A kancellár arra szólította fel a FPÖ-t, hogy a személyi konzekvenciák levonása mellett tisztázza viszonyát a nemzetiszocialista múlthoz. Kurz szerint ezt a munkát az Osztrák Néppárt és a szociáldemokrata párt már elvégezte, de a Szabadságpárt még nem.

Ezzel ismét állásfoglalása késztette Heinz-Christian Strache alkancellárt, az Osztrák Szabadságpárt elnökét. Strache azt mondta: megteszi a szükséges lépéseket, amint bebizonyosodik, hogy pártjából bárkinek büntetőjogi vagy erkölcsi felelőssége van ebben. Azt ugyanakkor elfogadta Udo Landbauertől, hogy neki semmi köze nem volt ehhez az ügyhöz. Strache felkért egy történész bizottságot is, hogy tisztázza a német történelemre való emlékezés, a nemzeti hagyományok ápolása és a nemzetiszocializmus közötti határokat.