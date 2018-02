Egymillió dollárt nyert a lottón egy amerikai, aztán nagyon rossz hírt kapott az orvosnál

Január elején egymillió dollárt nyert a lottón egy Donald Savastano nevű férfi. A New York-i ács azt tervezte, hogy kifizeti adósságait, vesz egy új teherautót magának és talán elmegy nyaralni.

Az 51 éves férfinek azonban már régóta komoly egészségügyi problémái voltak, de nem volt egészségbiztosítása. Azért is örült a nyereménynek, mert így végre el tudott menni orvoshoz, hogy rendesen kivizsgálják.

A kivizsgálás után azonban nagyon rossz hírt közölt vele az orvos: végstádiumú, áttétes rákot állapítottak meg nála. A tumoros sejtek az agyában és a tüdejében is megjelentek. Annyira súlyos beteg volt, hogy nyereménye átvétele után három héttel meg is halt. (via Buzzfeed, Newsday, Kron4)