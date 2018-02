140 álláshirdetésre 107 ezer nő jelentkezett Szaúd-Arábiában

107 000 jelentkezés futott be 140 álláshirdetésre, amit a szaúd-arábiai kormány hirdetett meg.

Az összes jelentkező nő volt.

A helyi média jelentése szerint január 18-án hirdették meg az útlevélkezelői állásokat. A 25-35 év közötti jelentkezőktől középiskolai végzettséget vártak. Kimondottan női munkavállalókat kerestek, akik a határokon teljesítettek volna szolgálatot.

A túljelentkezés annyira meglepte a hatóságokat, hogy kénytelenek voltak visszavonni a hirdetéseket. Hogy a nők minden munkalehetőség után kapnak, az teljesen érthető: Szaúd-Arábiában a nők 33 százaléka munkanélküli. A nemi szegregáció régóta akadálya volt a nők munkavállalásának, de az elmúlt években enyhültek az erre vonatkozó szabályok.

A túljelentkezés egy újabb jele lehet annak a társadalmi átalakulásnak, ami mostanában bontakozik ki az országban. A szaúdi királyi család koronahercege, Mohammed bin Szalmán új lehetőségeket keres, hogy az olajkitermelésre épülő országot egy új irányba fordítsa, ami kisebb mértékben támaszkodna az iszlámra.

A változásnak más jelei is vannak. Szeptemberben a királyság rendeletben engedélyezte, hogy a nők is kaphassanak jogosítványt, illetve nők és lányok is részt vehessenek sporteseményeken.

