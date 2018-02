Trump találkozik Kim Dzsongun kryptonitjával

Donald Trump pénteken nyolc olyan emberrel fog találkozni, akiknek sikerült megszökniük Kim Dzsongun lágerként őrzött országából - írja a Washington Post. Az észak-koreai menekültek közül hatan Délen élnek, kettejüket az Egyesült Államok fogadta be.

Az amerikai elnök január végi évértékelőjében (az úgynevezett State of the Union-ben) az egyik szökevényt személyesen is köszöntötte, aki mankóival integetett vissza (még gyerekként kellett amputálni egyik kezét és lábát, miután egy éhínség során élelmiszer után guberálva elütötte egy vonat). Trump a beszéd során Észak-Koreát azzal vádolta, hogy

Egyetlen rezsim sem nyomta el totálisabban és brutálisabban polgárait, mint a kegyetlen észak-koreai diktatúra.

Szakértők szerint a találkozó jelentősége abban áll, hogy az amerikai vezetés rájött, hogy a katonai eszközökkel való - és egyelőre eredménytelen - fenyegetés mellett szüksége van egy B-tervre az észak-koreai nukleáris fenyegetés megállítására. Ezért születnek tétova kísérletek arra, hogy emberi jogi vonalon a rezsim ellen hangolják a szisztematikus agymosásnak kitett észak-koreaiakat. A rezsim belülről való felbomlasztásához azonban magukat az észak-koreaiakat is jobban fel kell térképeznie a döntéshozóknak, hogy utána a megfelelő üzeneteket tudják eljuttatni az elnyomottaknak. Legalább is ez a modell lebeg egyes hírszerzési szakértők szeme előtt, és ezért nevezte a Nemzeti Hírszerzési ügynökség volt igazgatója, Dennis Blair egy szenátusi memorandumában a rezsim elől megmenekült embereket