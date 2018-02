Tüzet nyitott az utcán a járókelőkre egy autóból egy férfi szombaton a közép-olaszországi Macerata városban, a lövöldözésben legalább négyen megsérültek. Mindegyik sérült külföldi állampolgár - közölte a rendőrség. A helyi lapok szerint az áldozatok bevándorlók lehetnek. Egy gyanúsítottat őrizetbe vettek a hatóságok.

Az MTI idézi az ANSA olasz hírügynökséget, mely szerint két sebesült fekete bőrű. Helyi médiajelentések felvetik, hogy

Macerata polgármestere arra figyelmeztette a helyieket, hogy ne menjenek ki az utcákra, mert "egy fegyveres férfi lövöldöz a városban egy autóból". A támadó 28 éves, Luca Traininak hívják. Elfogásáról videó is készült, amin látszik, hogy egy olasz zászlót volt a testére csavarva.

***‍** #Italy - Drive-by-shooting in #Macerata: Apparently, a man has shoot out of a Alfa Romeo 147 randomly at passers-by. There are four injured persons. The suspect was arrested by the police. pic.twitter.com/mpZvsUqlr1