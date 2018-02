Majdnem elrabolták Lana Del Rayt, de a gondolatrendőrség időben elfogta a férfit

Semmi említésre méltó nem történt pénteken, Lana Del Ray orlandói koncertjén, ahol az énekesnő az új albumát, a Lust for Life-ot (2017) népszerűsítette. A showt nem zavarta meg semmi, az énekesnő a műsor után biztonságban távozott.

Elfogott viszont a rendőrség egy 43 éves férfit, aki nem került kapcsolatba Lanával, pedig a közösségi médiában megosztott vágyai szerint részletes és fenyegető tervei voltak rá, hogy mihez kezdene, ha sikerülne. A rendőrség nem ment bele konkrét részletekbe, de a sajtóban megjelent néhány rajongó bejegyzés a férfitől, pl:

"Lana az én arcomat látja álmaiban." ... "Ő az enyém mindörökké." ... "Együtt fogjuk befejezni a turnéját, táncolunk majd meg nagyokat beszélgetünk, és kitaláljuk, mi legyen." ... "Mindenki tudja, hogy itt vagyok. Lana is tudja, Anglia királynője is tudja és Vlagyimir is tudja".