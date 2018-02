Merkel már változtatna a szigorú netes gyűlöletbeszéd-törvényen

Az Index is beszámolt róla, hogy Németországban január első napján hatályba lépett az új, igen szigorú online gyűlöletbeszéd-törvény. A Reuters egy hónappal a hatályba lépés után arról számolt be, hogy Angela Merkel német kancellár már a jogszabályok lazításán gondolkodik.

"Természetesen figyeljük, hogy mik a törvény gyakorlati következményei, hogy mi történik, és mindeképp elemezni is fogjuk” - mondta egy rádióinterjúban. Azt azért hozzátette, hogy ha módosítanak is rajta, a szabályozás továbbra is fontos, "jogos és szükséges".

Az új szabályozás a 2 milliónál több felhasználóval rendelkező oldalakat érinti, mint például a Facebook, Twitter, Tumblr, Flickr. A törvény újítása, hogy a hatósági monitorozás mellett a német igazságügyi minisztérium honlapján pár kattintással lehet lakossági bejelentést tenni, ha valaki problémás tartalmat talál ezeken az oldalakon. A cél, hogy a gyűlöletkeltő, rasszista posztokból és álhírekből kevesebb legyen. Ha a német hatóságok jogosnak ítélik meg a panaszt, akkor azt továbbítják a közösségi oldalak felé, akiknek 24 órájuk van törölni a jelentett tartalmat. Ez alól kivétel, ha egy nagyon elterjedt posztról van szó, ilyenkor 7 napon belül kell törölni. Ha ez nem sikerült, akkor jön a hatalmas pénzbírság: akár 50 millió euró, vagyis több mint 15 milliárd forint befizetésére számíthatnak a nagy cégek. Ez a szabályozás a világ egyik legszigorúbbjának számít.