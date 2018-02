Mesterlövészek is kivonultak a bekamuzott túszdrámához Miamiban

Kissé nehezen értelmezhető, kaotikus helyzet alakult ki Miamiban, miután egy étterem előtt ellopták egy férfi telefonját, aki bement segítséget kérni. A segítségkérés egy bizarr túszdrámába ment át, miután az üzletvezető valamiért nem akarta, hogy bárki beszéljen a kiérkező rendőrökkel, és ezért fogva tartja őket.

Egyelőre annyit lehet tudni, hogy 12 vendégről van szó. Hogy erre hogyan képes, egyelőre nem világos, mert az éttermet elhagyó, és a rendőröket értesítő nő szerint nincs a férfinél semmilyen fegyver.



A SWAT közben már az étterem ajtaját is bezúzta, és most megpróbálnak a szigorú menedzserrel kapcsolatot teremteni. Az eset miatt bezártak két iskolát is átmenetileg, de azóta ezt feloldották, úgyhogy végképp rejtély, hogy mivel tarthatja sakkban az üzletvezető a vendégeket.



A Jospeph's Restaurant nem a túszdráma kapcsán kerül először a hírekbe. 2014-ben egy verekedés során az étterem egyik régi biztonsági őre megkéselt egy feldühödött vendéget, aki belehalt sérüléseibe.



frissítés: A végén kiderült, hogy a nő aki kiment az étteremből, teljesen bekamuzta a történetet, és senki nem tartott fogva senkit. Egyelőre senkit nem állítottak elő, de ez valószínűleg változni fog, mert még mesterlövészek is kivonultak a helyszínre, így valakinek felelnie kell az esetért.

