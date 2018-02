Ügyvédei nem szeretnék, hogy Trump vallomást tegyen az FBI-vizsgálatban

Donald Trump több ügyvédje is azt tanácsolta az amerikai elnöknek, hogy ne üljön le beszélgetni Robert Mueller különleges ügyésszel, ugyanis álláspontjuk szerint félő, hogy a hamis vagy egymásnak ellentmondó állításairól is ismert elnököt összezavarnák, később pedig hamis tanúzással vádolnák meg – írja a New York Times.

Beszélni vagy nem beszélni

Ezzel elég érdekes helyzet alakult ki Trump ugyanis korábban többször elmondta: bármikor kész leülni a különleges ügyésszel, hogy bebizonyítsa, semmi törvénybe ütközőt nem tett. Döntés a következő hetekben születik majd, ami fordulópont is lehet a nyomozásban, ugyanis ha az elnök nem egyezik bele abba, hogy kihallgassák, azzal megnyitja az utat Mueller előtt, hogy nagy esküdtszék elé vigye az ügyet, az ezzel járó bírósági huzavona pedig hamar a Legfelsőbb Bíróságig juthatna.

Ez egyébként politikai következményekkel is járna, hiszen nyilván azonnal meggyanúsítanák Trumpot azzal, hogy valamit eltitkol, a bírósági ügy pedig nemcsak az idén esedékes időközi választásokra, hanem Trump esetleges újraválasztására is rányomhatja a bélyegét.

Trump ügyvédei ugyanakkor éppen azért ellenzik a kihallgatást, mert nem tartják valószínűnek, hogy Mueller tényleg beidézné az elnököt, azzal ugyanis lényegében frontális háborút indítana a Fehér Házzal, a bíróságon ráadásul könnyen lehet, hogy el is veszítené az ügyet. Emellett úgy gondolják, a különleges ügyésznek nincs megfelelő jogköre ahhoz, hogy bizonyos dolgokban kihallgassa az elnököt.

Feljegyzéssel a feljegyzés ellen

Eközben érkezett fejlemény a pénteken kirobbant botrányban is, a BBC szerint ugyanis az akkor nyilvánossá tett republikánus feljegyzésre válaszul most érkezett egy memo a demokratáktól is, ami éppen annak hibáira mutat rá.

A múlt heti feljegyzés az FBI megkérdőjelezhető húzásairól szól a Trump-kampány orosz szálainak felderítésével kapcsolatban, a demokraták álláspontja szerint azonban ez több helyen félrevezető, a jelenlegi helyzetben pedig nem blokkolhatják az azt cáfoló iratok nyilvánosságra hozatalát.

A republikánusok állítólag egyébként hajlanak arra, hogy megtegyék ezt, ami nem is meglepő, mivel ha nem teszik meg, azzal csak beigazolják a kétkedők félelmeit, azonban Trump a jelek szerint ebben az ügyben is önállósította magát, és vasárnap a Twitteren támadta meg a második memo szerzőjét, Adam Schiffet, majd két órával később kiállt Devin Nunes, az első feljegyzés szerzője mellett.