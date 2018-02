A törökök csapást mértek az afríni víztisztító telepre és gátra

Csapást mért az északnyugat-szíriai Afrín több tízezer lakosát ivóvízzel ellátó víztisztító telepre és az afríni gátra a török haderő - közölte az Emberi Jogok Szíriai Megfigyelőközpontja (OSDH). Egy török katonai forrás tagadta az erről szóló állításokat. Az OSDH szerint a török csapatok támadásának célpontja az Afrín városától 9 kilométerre északkeletre található víztisztító telep volt.

Az okozott kárral a körzet több tízezer lakosának ivóvízellátása kerülhet veszélybe a brit székhelyű civil szervezet szerint. A hírt megerősítette Núri Mahmúd, az Afrín körzetét uraló Szíriai Demokratikus Erők (SDF) egyik szóvivője. A török csapatok emellett az afríni gátat is támadták az emigráns szervezet jelentése szerint. A gát megrongálódása esetén a víz kiterjedt területeket önthet el a térségben.

Az SDF később közleményt adott ki, amelyben azt állította, hogy a török haderő egy víztisztító- és egy vízszivattyú-állomást támadott, komoly károkat okozva e létesítményekben. A Népvédelmi Egységek (YPG) nevű szíriai kurd milícia szóvivője beszámolt arról is, hogy a török haderő még kedden csapást mért egy közeli általános iskolára is, a támadásban azonban senki sem sérült meg. A támadásról és az épületben keletkezett károkról a SANA szíriai állami hírügynökség is beszámolt.

A Reuters hírügynökségnek név nélkül nyilatkozó török katonai forrás tagadta az ezekben a jelentésekben felmerült állításokat, egyúttal kijelentette: a török fegyveres erők nem támadnak ilyen célpontokat.

Törökország január közepe óta folytat offenzívát az SDF ellen. A vele milíciaszövetségben vezető szerepet betöltő YPG-t Ankara ugyanis az általa terrorszervezetként nyilvántartott Kurdisztáni Munkáspárt törökországi kurd szervezet szövetségesének tartja. Ankara állítása szerint az a célja, hogy egy úgynevezett "biztonságos zónát" alakítson ki a határvidéken mintegy 30 kilométeres mélységben.