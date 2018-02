Nancy Pelosi 8 órás beszédet tartott az illegális bevándorlók gyerekeiről

Nancy Pelosi, az Egyesült Államok demokrata képviselőházi frakcióvezetője szerdán 8 óra 7 perces beszédet tartott a képviselőházban az úgynevezett álmodozókról (dreamers), azaz az illegális bevándorlók gyerekeiről - számolt be a New York Times. Ottani idő szerint délelőtt 10 órakor kezdte meg maratoni monológját, ami teljesen szokatlannak számít ebben a képviselőházban, sőt, a Times szerint rekordot is döntött vele. Az eddigi rekordot 1909-ben állította fel Champ Clark, aki 5 óra 15 percig beszélt egy adó kivetése ellen tiltakozva.

Pelosi beszéde miatt több másik napirendi pontot is halasztottak. A politikus azért is tudott ennyit beszélni, mert olyan panaszleveleket olvasott fel, amit az érintettek írtak neki a mindennapi életükről.

Pelosi azért emelt szót, mert a legújabban kidolgozott egyezségben nincs szó az illegálisan bevándorló szüleik által gyermekként az Egyesült Államokba hozott, és ott felnőtt, úgynevezett DACA-fiatalok helyzetének rendezéséről. Ezeket a fiatalokat a Deferred Action for Childhood Arrivals nevű program mentette meg a kitoloncolástól, de a további helyzetük bizonytalan.

A Times szerint a 77 éves, kaliforniai Pelosi ismét bebizonyította, hogy az egyik legkitartóbb és sokak számára legidegesítőbb egyéniség az amerikai politikában.