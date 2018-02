Jannisz Varufakisz volt görög pénzügyminiszter közösségi finanszírozással alapít pártot

Jannisz Varufakisz volt görög pénzügyminiszter, közgazdász közösségi kampányt indított csütörtökön új pártja finanszírozására. Twitter-üzenetben kér pénzt a görögöktől, hogy visszatérhessen a 2015-ös "görög tavasz", amikor országa pénzügyi válságának csúcspontján pénzügyminiszterként szállt szembe a dél-európai állam nemzetközi hitelezőivel, írja az MTI.

The time has come to launch DiEM25 in #Greece, the political force that will return the spirit of the Greek Spring to the country that gave birth to it.



Will you join us?



Visit * https://t.co/qcZqSlwIXi pic.twitter.com/189pRyzzAU