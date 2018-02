Soros pénzzel támogat egy brexitellenes szervezetet

A The Daily Telegraph című konzervatív, erőteljesen EU-szkeptikus irányvonalú napilap beszámolója szerint Soros György 400 ezer fontot (140 millió forintot) adományozott az általa létrehozott Nyílt Társadalom Alapítványon keresztül a Best for Britain kampányszervezetnek, amelynek meghirdetett célja az, hogy "nyitva maradjon" az Egyesült Királyság előtt a további EU-tagság lehetősége.

A lap értesülése szerint Soros a londoni Chelsea kerületben lévő házában a minap vacsorán látta vendégül a Best for Britain vezető személyiségeit.

Köztük Lord George Malloch Brownt, a szervezet elnökét, aki az ellenzéki brit Munkáspárt korábbi kormányaiban államtitkári tisztségeket töltött be, 2006-ban pedig néhány hónapig az ENSZ főtitkár-helyettese is volt.

A találkozón a Telegraph értesülése szerint jelen volt Sir Martin Sorrell, a világ legnagyobb reklámcége, a WPP vezérigazgatója, valamint a kormányzó brit Konzervatív Párt több magánszektorbeli adományozója is, bár ők a lap szerint az összejövetelen végül nem ígértek anyagi támogatást a Brexit leállítását célzó kampányhoz.

A találkozón mindazonáltal született egy "stratégiai dokumentum", amely szerint a tervezett kampánynak "rá kell ébresztenie az országot, hogy a Brexit nem eldöntött tény", és "még mindig nincs késő" a kilépési folyamat leállításához.

A The Daily Telegraph által idézett dokumentum szerint a kampánynak, amely várhatóan e hónap végén indul, "erőteljesen a fiatal korosztályra kell összpontosítania". A célok között tömegrendezvények és koncertek szervezése is szerepel, és annak elérése, hogy az idei nyárra "egyértelmű és növekvő többségbe kerüljenek" a közvéleményen belül a brit EU-tagság megőrzésének támogatói.

A brit lap szerint a dokumentum megfogalmazza azt a célt is, hogy ha októberre megszületik a megállapodás az EU-val a brit kilépés feltételrendszeréről, és az egyezményt a kormány - Theresa May miniszterelnök ígéretének megfelelően - az alsóház elé terjeszti, a Brexit-ellenes mozgalomnak meg kell nyernie az alsóházi szavazást, ez ugyanis valószínűleg új népszavazáshoz vagy új parlamenti választások kiírásához vezetne.

Nagy-Britanniában 2016 júniusában tartottak népszavazást a brit EU-tagságról, és a résztvevők szűk, 51,9 százalékos többsége a kilépésre voksolt.

A brit kormány azóta többször is leszögezte, hogy nincs lehetőség újabb referendumra, az Egyesült Királyság a 2016-os népszavazás döntésének megfelelően ki fog lépni az Európai Unióból.

Lord Malloch-Brown csütörtökön a BBC-nek nyilatkozva megerősítette, hogy Soros György 400 ezer fonttal támogatta a Best for Britain kampánycsoportot, de hozzátette, hogy a kampány más támogatói "ennél többet is adtak". Azt is mondta, hogy a Best for Britain betartotta a pénzügyi adományokat szabályozó előírásokat:

Soha nem titkoltuk programunkat: keményen kampányoltunk azért, hogy érdemi szavazást harcoljunk ki (az alsóházban) a Brexit-megállapodásról, és ezt el is értük.

A Best for Britain elnöke megerősítette a brit közszolgálati rádiónak azt is, hogy a kampányszervezet célja "minden lehetőség napirenden tartása", beleértve azt, hogy az Egyesült Királyság az Európai Unió tagja marad. Lord Malloch-Brown szerint "demokratikus és hazafias" kampányról van szó, amelynek célja "jövőnk visszaszerzése".