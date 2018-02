Megtiltották a puskázást, félmillió diák kihagyta az érettségit Indiában

Az indiai kormány úgy döntött, leszámol az közoktatásban lévő puskázással, csalással az idei éves vizsgákon, ami olyasmi, mint Magyarországon az érettségi. Idén a kormány kamerákat szerelt fel a vizsgatermekben és rendőrökkel őrizték az iskolákat, hogy senki ne tudjon segíteni a diákoknak. Ezután az ország legnagyobb államában, Uttar Pradesben

a diákok tizede, 661 ezer 643 tanuló inkább kihagyta a vizsgákat.

Persze papíron eddig is tiltották a csalást, de ezt nem igazán tartották be. A klasszikus puskázási módszerek mellett az is gyakori volt, hogy a rokonok, vagy fizetett segítők másztak fel az iskolák épületére, hogy az ablakból súgjanak a tanulóknak. Vizsgamaffia is kialakult, akik a szervezett bűnözés módszereivel segítettek a tesztek elcsalásában.

A Washington Post szerint az indiai felmérőkkel egyébként nem a csalás a legnagyobb baj, az csak tünete a valódi problémának. A szegény országban kevés az államilag finanszírozott hely az egyetemeken, ezért iszonyatosan magas pontokat kell elérniük a diákoknak, hogy bejussanak a felsőoktatásba. Olyan szakok is vannak, ahová csak hibátlan felmérővel lehet bekerülni.

A 100 százalékos teszteket pedig nehéz elvárni, főleg, amikor az egész oktatási rendszer olyan alulfinanszírozott és alacsony színvonalú, mint Indiában. A tanárok képtelenek felkészíteni a diákok többségét a kiváló eredményre. Így, akinek nincs pénze magániskolára, annak marad a rossz állami iskola. És az egyetlen lehetősége a csalás.

Ráadásul a rossz oktatási rendszer nem csak a gazdagok és a szegények közötti egyenlőtlenséget erősíti fel: a lányok sokkal nagyobb eséllyel esnek ki a közoktatásból, mint a fiúk. Az alulfinanszírozott oktatási intézményekben gyakran nincs se mosdó, se víz. A rossz higiéniai körülmények és zárható vécék hiánya miatt a kamaszlányok az első menstruációjuk után gyakran otthagyják az iskolát.