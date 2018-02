Kiskorú szexmunkásokkal is kapcsolatba kerülhettek az Oxfam önkéntesei

Lemondott az Oxfam igazgatóhelyettese, miután felmerült, hogy egy vezető beosztású ember és beosztottjai szexmunkásoknál szórták a segélyszervezet pénzét Csádban, majd később Haitin - írja a Guardian.

Penny Lawrence azzal indokolta döntését, hogy ezeket a problémákat észre kellett volna vennie, ezért a felelősség is az övé. Ráadásul az érintett személyek viselkedéséről már akkor beszélték szűkebb körökben, amikor átkerültek Csádból Haitibe.

A botrány akkor robbant ki a nyilvánosság előtt, amikor Haiti követelte, hogy tegye nyilvánossá az Oxfam, hogy melyik önkéntesük fizetett szexért a 2010-es földrengést követő időszakban. Az ország vezetősége perrel is fenyegette a segélyszervezetet, mivel a kötelékébe tartozó emberek feltehetőleg fiatalkorúakkal is létesítettek kapcsolatot, így félő, hogy egy egész pedofil-hálózatot is találnak az ügy mögött.

Haiti angol nagykövete, Bocchit Edmond szerint mindenkit sokkolt, hogy az Oxfam hagyta, hogy az érintettek kijussanak az országból anélkül, hogy a hatóságoknak jelentették volna a történteket, főleg a kiskorúak lehetséges érintettségének tudatában.

Az Oxfam igazgatója Mark Goldring azt mondta, hogy ők azért nem jelentették a hatóságoknak az esetet, mert attól féltek, hogy a szexmunkásokat tennék ki veszélynek. Ezen kívül helyi jogászok azt mondták, hogy a földrengés után még mindig tartó kaotikus állapotok között, kicsit az esélye annak, hogy bármi történni fog az ügyben.

Szakemberek szerint azonban ez még csak a jéghegy csúcsa, és a szektorban dolgozók között ismeretes, hogy a munkások gyakran élnek vissza kiszolgáltatott emberekkel azokban az országokban, ahol eredetileg segíteniük kellene. A kiszivárgott dokumentumokból többek között az is kiderült, hogy egyes önkénteseket kollégáik is jelentették zaklatás miatt, illetve 2016-17 között 87 esetben rendeltek el vizsgálatot.

Az Oxfam szóvivője azt mondta, hogy a folyamatban lévő nyomozás miatt nem adhat bővebb tájékoztatást, viszont egy rendszerszintű problémával van dolga a szektornak, és ezért a megoldást is közösen kell keresnie a segélyszervezeteknek, hogy kiszűrhessék a káros embereket. Ők már kidolgoztak egy tervet arra vonatkozóan, hogy hogyan tudják a jövőben jobban szűrni a náluk dolgozó embereket, valamint egy biztonságosabb rendszert, hogy kollégáik időben jelenthessék ezeket az eseteket. Elmondása szerint ha ezeknek az információknak a birtokában lettek volna, amiket a botrány kirobbanása után tudtak meg, időben cselekedtek volna.

Frissítés: Lawrence hétfői lemondása nyomán Penny Mordaunt, a brit nemzetközi fejlesztési miniszter bekérette az Oxfam vezetőségét. Mordaunt korábban az állami támogatások megvonásával fenyegette a szervezetet, ha nem tisztázza a vádakat. Az Oxfam az előző pénzügyi évben 32 millió font támogatásban részesült a tárcától, ami bevételeinek 8 százalékát adja.

Mordaunt hangsúlyozta, hogy a segélyszervezet teljes és őszinte bocsánatkérését tolmácsolta a történtek miatt. Ugyanakkor rámutatott: az Oxfamnak most vissza kell szereznie a bizalmat, és erkölcsi vezető szerepet kell betöltenie a botrrány feldolgozásában, aminek része, hogy az emberek felelősséget vállalnak tetteikért.

Az Európai Bizottság szintén belengette, hogy megvonja a pénzügyi támogatást a segélyszervezettől. A brüsszeli hatóság 1,7 millió euróval támogatta az Oxfam tevékenységét Haitin. Az EB egyik szóvivője szerint amennyiben egy partnerszervezet nem tesz eleget az unió magas erkölcsi követelményeinek, úgy készek a támogatást beszüntetni.