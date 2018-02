Trump ügyvédje tényleg megvásárolta egy pornósztár hallgatását

Az amerikai elnök magánügyvédje, Michael Cohen magyar idő szerint szerdán nyilatkozatban ismerte el, hogy "saját pénzéből" 130 ezer dollárt (majdnem 33 millió forintot) fizetett hallgatásáért a Stormy Daniels művésznév alatt futó pornószínésznőnek, aki még 2006-ban egy éjszakát töltött el Donald Trumppal.

A republikánus fősodorhoz közelálló The Wall Street Journal januárban írta meg, hogy Cohen 2016 októberében - tehát az elnökválasztási kampány hajrájában - fizetett Stephanie Cliffordnak (ez Stormy Daniels polgári neve), hogy a nő ne hozza nyilvánosságra az esetet. A pornósztár az affért az In Touch magazinnak egy 2011-ben készült interjúban részletesen el is mesélte (a cikk nem jelent meg, csak a WSJ leleplezését követően). Így azt is lehet tudni, hogy a légyottra Trump Tahoe-tavi szállodai lakosztályában került sor,

egy évvel azután, hogy Trump feleségül vette Melaniát és pár hónappal azután, hogy megszületett a fiuk, Barron.

Trump ezután még sokáig csapta a szelet Cliffordnak (ezt a nő férje is megerősítette), de amikor a nő egy újabb szexuális ajánlatra nemet mondott, akkor 2007-ben véget ért a kapcsolatuk.

Cohen most a The New York Timesban lehozott nyilatkozatában tulajdonképpen azt állítja, hogy magánszorgalomból fizetett ki egy csomó pénzt a nőnek, és ezt nem vasalta be sem Donald Trump holdingjától, sem pedig a kampánycsapatától.

A Stephanie Cliffordnak történt kifizetés törvényes tranzakció volt, és nem hozzájárulás a kampányköltségekhez.

Az is kiderült, hogy Cohent a beismerését a Common Cause nevű civil lobbiszervezet trükkös módon csikarta ki. A szervezet ugyanis panaszt tett a szövetségi választási bizottságnál, hogy a 130 ezer dolláros kifizetés felveti "a közvetett módon fizetett és túlságosan nagy összegű kampányfinanszírozás" gyanúját. Ezért Cohen a választási bizottságnak gyorsan azt a nyilatkozatot tette, hogy ez az ő magánakciója volt, amihez sem Trumpnak, sem cégcsoportjának, sem pedig kampánycsapatának nem volt köze. Majd miután tudta, hogy ez a nyilatkozat úgyis nyilvánosságra kerül, Cohen gyorsan elküldte a Times-nak. A lap riportere természetesen megkérdezte, hogy Trump tudtával történt-e a kifizetés, de erre - és a többi - kérdésre Cohen megtagadta a választ.

A Fehér Ház egyébként az ügy felszínre kerülése óta kategorikusan tagadja, hogy Donald Trumpnak és Stephanie Cliffordnak bármikor szexuális kapcsolata lett volna, tehát Trump ügyvédje a hallgatási díj elismerésével egyben cáfolta is Trump hivatalát.

