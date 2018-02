Fekete terepjáró hajtott az amerikai hírszerzés főhadiszállásába

Három emberre rálőttek, egyet pedig őrizetbe vettek, miután egy fekete terepjáróval belehajtottak az NSA (National Security Agency, magyarul Nemzetbiztonsági Ügynökség, az USA rádióelektronikai, jelhírszerzéssel foglalkozó hírszerző szervezete) Fort Meade-i főhadiszállásába - közölte a CNN. A meglőtt emberek életben vannak, de megsebesültek. Egy rendőr is megsebesült a lövöldözésben.

A helyszínen készült videofelvételen látszik, hogy az autó belehajtott az NSA-feliratú betonkorlátba, amit az NSA épületének kerítésén kívül helyeztek el. A terepjárón látszódnak a lövésnyomok is.

Authorities are responding to a shooting involving an SUV at a gate to the National Security Agency in Maryland. NSA says there is no ongoing threat. https://t.co/elmIHzm719 pic.twitter.com/9AM7N3a6VI