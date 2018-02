Újabb bíró intett be Trumpnak

Újabb szövetségi bíró függesztette fel Donald Trump amerikai elnök bevándorlókkal kapcsolatos intézkedését magyar idő szerint szerda hajnalban. Nicholas Garaufis New York-i szövetségi bíró konkrétan azt mondta ki, hogy Donald Trump nem vethet véget az ún. "DACA-programnak", amit még az előző elnök, Barack Obama indított el 2012-ben. A DACA-program (ami az angol "Késleltetett Eljárás a Gyermekkorban Érkezettekért" mozaikszava) azokat a fiatalokat védi a kitoloncolástól, akiket illegális bevándorló szüleik még kisgyermekként hoztak az Egyesült Államokba, és utána az országban nőttek fel - tehát kvázi-amerikaiak.

Garaufis már a második szövetségi bíró, aki azzal érvelve függesztette fel az elnök döntésének végrehajtását, hogy az "önkényes" volt. Hasonló érveléssel hozott ugyanilyen ítéletet január elején William Alsup San Franciscó-i szövetségi bíró is - ő azt is hozzátette:

a DACA-programnak mindaddig érvényben kell maradnia, amíg bíróságon vitatják Donald Trump döntését.

A San Franciscó-i bíró döntése ellen a kormány fellebbezett, és az alkotmánybíróság szerepét ellátó szövetségi legfelsőbb bíróság most pénteken dönt majd az ügyben. Az igazságügyi minisztérium közleményben reagált a New York-i bíró döntésére. Devin O'Malley, a tárca szóvivője leszögezte: a DACA-programot Trump elnök demokrata párti elődje, Barack Obama egyoldalúan hozta létre és hajtotta végre, törvényellenesen megkerülve a kongresszust - tehát voltaképpen maga a program az önkényes, nem a megszüntetése.

Donald Trump tavaly szeptemberben jelentette be, hogy megszünteti a DACA-programot. Március 5-ig adott határidőt a kongresszusnak arra, hogy átfogó bevándorlási reformot dolgozzon ki, és ennek keretében találjon megoldást a DACA-program védelmét élvező mintegy 750-800 ezer - többségében Mexikóból vagy más latin-amerikai országból érkezett - fiatal (akiket az amerikai politikai nyelvben +dreamer"-nek, azaz "álmodzó"-nak neveznek) helyzetének rendezésére. A republikánus és demokrata párti törvényhozók ígéretet tettek arra, hogy együttes erővel dolgoznak ki egy olyan átfogó bevándorlási törvényt, amely magában foglalja majd Donald Trump elvárásait is a szigorúbb határvédelemről. A politikusok kedden a szenátusban meg is kezdték a vitát a törvény tervezetéről.

Korábban egyébként Trump elképzelhetőnek tartotta a DACA-program megtartását, de a mexkói-amerikai határvédő fal megépülését szabta a támogatás feltételéül.

(MTI)