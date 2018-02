Jól fogynak a golyóálló iskolatáskák Amerikában

Valentin-napon újabb iskolai lövöldözés rázta meg Amerikát. Tizenheten meghaltak és sokan megsérültek a Florida államban található Parkland egyik középiskolájában, ahol az intézmény egyik korábbi diákja, a 19 éves Nicolas Cruz lövöldözni kezdett. Ez volt az elmúlt fél évtized legvéresebb iskolai lövöldözése.

Azóta sok részlet kiderült. Nicolas Cruz örökbefogadott gyermek volt, nevelőanyja tavaly novemberben halt meg. Ezután egyedül élt. Korábban magaviselete miatt kicsapták abból az iskolából, ahol mészárlást rendezett. Ezután megszakadt a kapcsolata korábbi barátaival, elkezdett állatok megöléséről posztolni a közösségi médiában.

Az iskolában tudták, hogy a férfi erőszakos. Vannak diákok, akik úgy tudják, hogy bántalmazta az exbarátnőjét. Az Instagramja tele volt fegyverekről készített képekkel. (Az oldalát a lövöldözés után eltüntette a cég.) Több diákot is megfenyegetett, emiatt megtiltották neki, hogy az iskola területére hátizsákkal beléphessen. Ő volt a fura, fegyvermániás srác. De Cruz mindig megfelelt a fegyvervásárlás előtt szükséges biztonsági teszten.

Fotó: Instagram

A Daily Beast szerint Cruz a tagja volt a Floridai Köztársaság (Republic of Florida) elnevezésű, a fehér faj fensőbbrendűségét hirdető, az etnikailag homogén "fehér állam" megteremtéséért küzdő szervezetnek is. A szervezet vezetője a lapnak azt mondta, Cruz pontosan tudta, hogy a protofasiszta félkatonai szervezetnek mi a célja, és kiképzésben is részesült, de öldöklésre nem biztatták.

Nicolas Cruz kapcsolatban állt a hadsereggel is, a Reserve Officers’ Training Corps (ROTC) ifjúsági programjában vett részt, amiben kiskorúakat képeznek ki tartalékos katonának. Az itt kapott ROTC-logós reklámpólót viselte akkor is, amikor a rendőrök a lövöldözés után letartóztatták.

Diáktársai azzal viccelődtek, hogy ha valaki iskolai mészárlást rendez, akkor ő lesz az.

A Buzzfeed kiderítette, hogy nem csak folyosói pletykákban beszéltek ilyesmiről, az FBI is kapott egy bejelentést arról, hogy egy bizonyos “Nikolas Cruz” Youtube-felhasználó előre bejelentett egy iskolai lövöldözést egy videó alatt. “Hivatásos iskolai lövöldöző lesz belőlem” – írta szeptemberben.

Ezután a videó feltöltője, ami alá a komment érkezett, értesítette a szövetségi nyomozókat, akik meg is keresték személyesen a bejelentőt. De miután nem tudott semmilyen plusz információt adni a nyomozóknak arról, hogy ki írhatta a kommentet, távoztak. A lövöldözés után újból felkeresték és újból megkérdezték, tud-e bármit arról, hogy a letartóztatott Nicolas Cruz és a kommentet író “Nikolas Cruz” ugyanaz-e, de a bejelentő azóta sem tudja, nem ismeri Cruzt, nem is Florida államban él. Az FBI egyelőre nem kommentálta a Buzzfeed cikkét, nem árulták el, hogy összekötötték-e a kommentelőt és a lövöldözőt.

A fegyver, amit egy ország imád

Cruz egy AR-15-ös típusjelű félautomata fegyvert vagy annak utángyártott változatát használta, amelyet legálisan vásárolt. Ilyen fegyvert használtak a 59 halálos áldozatot követelő tavaly októberi, Las Vegas-i mészárlásnál is, de ilyennel gyilkoltak 2012-ben a Sandy Hook iskolában is.

A félautomata tüzelésre képes 223-as kaliberű fegyvereket az 1960-as évek óta gyártják nagy tömegben, és mára ezek váltak a legnépszerűbbé. Nemcsak vadászati célokra használják, hanem ön- és otthonvédelmi célokra is ez a legelterjedtebb kaliberméret az Egyesült Államokban. Amikor bevezették a piacra a terv az volt, hogy az amerikai hadseregben rendszeresített M-16-os gépfegyver “polgári változatát” jelenítik meg, azzal reklámozták, hogy így mindenkiből válhat hivatásos katona. A trükk bejött, Amerika-szerte imádják a fegyvertípust, és az eladásokat az sem csökkenti, hogy újabb és újabb tömeggyilkosságok kapcsolódnak a fegyverhez, sőt. Az eladások meg is ugranak egy-egy lövöldözés után. Már milliók háztartásában van ilyen fegyver az Egyesült Államokban.

A fegyver vásárlását 2015-ben egy kicsit korlátozták, szupermarketben már nem lehet megvásárolni. De azért a kiegészítőit igen, a Walmart tele van mindenféle adalékkal, kiegészítővel, tunningcuccal, amit az alapfegyverhez megvehetnek az amerikaiak.

Éppen ez az ami miatt a fegyver népszerűsége nem csökken – sem a lakosságnál, sem a tömeggyilkosoknál. Az AR-15-ös ugyanis egy nagyon könnyen személyre szabható fegyver. Sokféle dizájnelem van hozzá és rengeteg olyan kiegészítő is, ami a pusztító erejét növeli. Aki egy nagy gépfegyvert vesz, az gyanús. Aki egy AR-15-öst pisztolyt vásárol, aztán hozzá egy lézert, egy távcsövet, nagyobb tárkapacitást, új vázat, az senkinek sem tűnik fel.

A fegyver iránti őrületet talán a legjobban az a Youtube-videó mutatja be, amiben egy divatvideókat készítő, férfistílus-tanácsokat osztogató stylist beszél az ő általa összerakott AR-15-ösről, amit aranyszínű betéttel csinosított ki, és persze telerakta mindennel, ami növeli a pusztító képességét.

Másfél hónap alatt 18 iskolai lövöldözés?

Négy hete egy 15 éves diák Kentuckyban 2 iskolatársát lőtte agyon, és másik 18-at megsebesített. Február elején pedig egy Los Angeles-i iskolában lőtt véletlenül fejbe egy diák egy másikat, a hátizsákjában becsempészett fegyverrel. Utóbbi eset jól mutatja, hogy a 18 iskolai lövöldözésből a legtöbb nem szándékos mészárlás volt, sőt 10 esetben nem is sérült meg senki.

17 Galéria: Iskolai lövöldözés a floridai Parklandben Fotó: Joe Raedle / Getty Images Hungary

A sajtó egy olyan adatbázis alapján ír 18 iskolai lövöldözésről, ami elég tágan értelmezi ezt a kategóriát. Ebbe minden egyes eset bekerül, ami iskolákhoz kötődik. Van benne olyan eset is, amikor egy harmincas férfi fejbe lőtte magát egy iskolai parkolóban.

Ha szűken értelmezzük az iskolai lövöldözés fogalmát, azaz, csak azokat a 2018-as eseteket számoljuk ide, amikor egy diák szándékosan fegyverrel megsebesített más diákokat, akkor 8 ilyen eset volt, heti egy. Ezeknek összesen 21 halottja volt, és 33 sérültje.

Trump imádkozik, de nem nyilatkozik

Donald Trump amerikai elnök Twitter-üzenetben azt írta, hogy imádkozik a szörnyű floridai lövöldözés áldozataiért. "Egyetlen gyereknek vagy tanárnak sem kellene veszélyben éreznie magát egy amerikai iskolában" – írta.

Ezután azonban nem állt kamerák elé, nem utazott a helyszínre, nem kommentálta semmilyen formában az eseményeket. Fehér házi tudósítók forrásai szerint a tanácsadói sürgették az elnököt, hogy legalább tartson egy sajtótájékoztatót, de ő nem akart nyilatkozni. Feltehetően azért, hogy ne kelljen érvelnie a fegyvertartás szigorítása ellen. A republikánusok legutóbb decemberben szavazták le a fegyvertartási törvény módosítását a Kongresszusban, a 2012-es Sandy Hook iskolai mészárlás 5. évfordulóján.

Egyébként annak ellenére, hogy a sajtó ezekkel az ügyekkel foglalkozik kiemelten, a fiatalokat érő fegyveres erőszak ritkán történik iskolákban. A gyerekeket általában a saját otthonukban, vagy annak közelében lövik le. Mégis: az iskolai lövöldözéstől való félelem annyira meghatározó, hogy egy hatalmas iparág épület rá. 2017-ben 2,7 milliárd dollár értékben adtak el Amerikában olyan biztonsági rendszereket, vagy eszközöket, amelyek a fegyveres erőszakot akadályoznák meg, vagy minimalizálnák a károkat. Amerikában sok szülő már golyóálló hátizsákot vesz a gyerekének.