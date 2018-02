Reuters: Több száz orosz zsoldos harcol Szíriában

A Reuters hírügynökség forrásai szerint nagyjából 550 orosz zsoldos harcolt a szíriai Deir al-Zor város közelében, ahol az Egyesült Államok által támogatott kormányellenes erőkkel folytatott harcokban nagyjából 80-100 orosz magánkatona meghalt, közel 200 pedig megsérült a múlt héten. A sérülteket speciális katonai teherszállító repülőkkel vittek moszkvai és szentpétervári katonai kórházakba, így derült ki, hogy milyen nagy erőkkel is van jelen Oroszország Szíriában katonai cégeken keresztül.

Hivatalos orosz források szerint a harcokban öt orosz civil vesztette életét február 7-én Deir al-Zor közelében, akikről Marija Zaharova külügyi kormányszóvivő csak annyit mondott, hogy nem volt közük az orosz fegyveres erőkhöz.

A kórházakban dolgozó és a zsoldosokat ismerő források szerint viszont ennél jóval többen vannak Szíriában, akik az orosz hadsereg utasításait követve és a Bassár el-Aszad elnökhöz hű hadsereget és alakulatokat segítik. A zsoldosok a Wagner csoport alkalmazottjai, amely korábban Kelet-Ukrajnába is küldött embereket és állítólag Szíriában is évek óta jelen van. A cég vezetése elég közel van az orosz kormányhoz, az alapító Dimitrij Utkin, az orosz hadsereg volt ezredese Putyin elnök bankettjein is meghívott vendég és az Egyesült Államok rá is szankciókat vetett ki Krími félsziget annektálása miatt.

A Wagner és hasonló cégek alkalmazása nagyon előnyös az orosz kormánynak, mert így úgy tud katonákat küldeni a világ különböző részeire, hogy konkrétan hazudnia kelljen, amikor azt állítja, nem küldött katonákat mondjuk Szíriába vagy Ukrajnába. A Wagner dolgozóinak többsége volt katona, legtöbbjük orosz állampolgár, bár a Reuters szerint vannak köztük ukránok és szerbek is.

Az orosz kormány cáfolja, hogy több száz orosz állampolgár sérült vagy halt volna meg Szíriában, a külügyi szóvivő szerint ezt csak Oroszország ellenfelei híresztelik. Hogy mi zajlik most éppen Szíriában, arról itt olvashat bővebben.