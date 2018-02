20 diáktársát mentette meg a floridai lövöldözés egyik hőse

Öt lövés érte Anthony Borgest, aki 20 másik diákot menthetett meg azzal, hogy az ajtóba állt, és megpróbálta bezárni annak a teremnek a bejáratát, ahova bemenekültek, amikor a múlt héten egy floridai középiskolában lövöldözni kezdett egy fiatal. A támadásban 17-en haltak meg.

Egy diák elmondta, hogy nem tudták, mit tegyenek, Borges viszont megpróbálta megmenteni őket az ajtónál. Közben mindkét lábát megsebesítette a támadó, egy lövedék pedig a hátán találta el.

The Sheriff was honored to visit Anthony Borges,15, in the hospital. Anthony was shot five times. Fortunately, he is recovering, but has a long road ahead with more surgeries needed. Please join us in praying for the swift recovery of Anthony and all others from #StonemanDouglas. pic.twitter.com/U0PVkEwpFZ