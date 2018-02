A bevándorlásellenes AfD leelőzte a szocdemeket Németországban

Először fordul elő, hogy jobboldali populista, bevándorlásellenes Alternatíva Németországnak (AfD) párt megelőzte a közvélemény-kutatásokban a Német Szociáldemokrata Pártot (SPD).

Az Insa felmérése szerint a szocdemek támogatottsága 15,5 százalék, az AfD-t viszont most 16 százalékra mérték. Angela Merkel CDU-ja stabilan őrzi pozícióját, sőt 2,5 százalékkal erősödött is, most 32 százalékon áll.

A német szociáldemokrata párt régóta gyengélkedik. Egykor 30 százalék fölötti volt a támogatottsága, a 2017-es választásokon azonban történelmének legrosszabb eredményét érte el: 20 százalékot kapott. A párt népszerűsége azóta tovább romlott.

Az SPD nemrég megállapodott Angela Merkellel, hogy folytatják a nagykoalíciót. Mivel Merkel is rájuk szorul, a szociáldemokrata párt fontos kulcstárcákat kapott meg. Martin Schulz, az SPD elnöke, az Európai Parlament korábbi elnöke külügyminiszter akart lenni, de pártja visszaléptette. Schulz a pártelnöki posztról is távozik.

A német nagykoalíció akkor alakulhat meg, ha az SPD 460 ezer tagja egy pártszavazáson egyetért ezzel. A szavazás ezen a héten kezdődik el és március 2-ig tart.