Trump készen áll a fegyverviselés feltételeinek szigorítására

A floridai iskolai lövöldözést követően Donald Trump nyitott arra, hogy változtasson az eddigi fegyverviselési szabályokon. Az amerikai elnök szerint a megoldás nem az, ha bizonyos fegyverek viselése tilos mindenkinek, hanem ha bizonyos embereknek tiltják bármilyen fegyver viselését - írja egy forrására hivatkozva a CNBC.

Ennek értelmében a mentális problémákkal küzdő emberek egyáltalán nem vásárolhatnának fegyvereket, míg az iskolai mészárlás során is használt AR-15-ös gépkarabély továbbra is elérhető lenne a lakosság számára. A demokraták a lövöldözést követően pont az ilyen típusú fegyverek teljes tiltását szerették volna elérni, amit a lakosság is széles körben támogatott.

Miközben folyamatosak a vérengzést követő tüntetések a Fehér Ház előtt, Trump azt mondta, hogy minden véleményt meghallgat, és meghívta magához a floridai lövöldözés túlélői mellett a Columbine, és a Sandy Hook túlélőit is szerdán.

Az elnök nyitott, de elakadhat a szigorítás

Az amerikai elnök ezen a héten két kisebb törvénymódosítás kapcsán is aláírt a fegyverviselés feltételeinek szigorításával kapcsolatban. Kedden aláírt egy memorandumot, amiben a félautomata karabély sorozatlövésre alkalmas átalakítására használt “bump stock” nevű eszközt tiltja. Többek között a Las Vegas-i mészárlás elkövetője is ezt használta.

Ezen kívül aláírt egy az átvilágítást szigorító törvényjavaslatot, ami a hatóságok felöli információáramlást tenné hatékonyabbá, így a rendszeren keresztül könnyebben kiszűrhetőek lennének a fegyverviselésre alkalmatlan emberek.

“Akár republikánusok, akár demokraták vagyunk, most az átvilágítás szigorításán kell dolgoznunk.”- írta Twitterén az amerikai elnök.

A törvényhozók szerint a most felterjesztett módosítások érvényessége esetén megakadályozható lett volna, hogy a 26 halálos áldozattal járó texasi mészárlás elkövetője fegyverhez jusson.

Bár a szenátuson könnyen átmehetnek a szigorítások, ettől jóval göröngyösebb utat fognak bejárni a Fehér Házban, ahol már tavaly is előterjesztették az átvilágítás szigorítását, de ezzel együtt szóba került az is, hogy ha valaki engedélyt kap maroklőfegyver viselésére egy államban, akkor bármely más államban is hordhasson magával fegyvert. Szakértők szerint félő, hogy a szigorítás, és az enyhítés közötti disszonancia miatt végül el fog bukni a törvénymódosítás.