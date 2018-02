Tétlenül állt az iskola előtt a seriffhelyettes, miközbent bent Cruz lelőtt 17 diákot

Az első lövések után másfél perccel kiért február 14-én a Marjory Stoneman Douglas középiskolához Floridában egy seriffhelyettes, de nem ment be az épületbe, hogy ártalmatlanná tegye a lövöldözőt - közölte Scott Israel, Broward megye seriffjének sajtótájékoztatója alapján az MTI.

Scot Peterson volt az iskola mellé rendelt rendőr, és szolgálatban volt, amikor a 19 éves Nikolas Cruz félautomata karabéllyal tüzet nyitott a diákokra. Videofelvételek alapján belső vizsgálat indult, amely azt állapította meg, hogy Peterson odaér az épülethez, ahol Cruz a legtöbb áldozatával végzett, lőállást vesz fel, és várakozik. Israel elmondása szerint

Peterson az első lövések után 90 másodperccel a helyszínen volt, a 17 diák életét követelő lövöldözés hat percig tartott, és közben a seriffhelyettes legalább négy percen át kint várakozott.

A seriffhelyettes szerint

Petersonnak be kellett vona mennie, hogy leszerelje a támadót, hogy megölje.

Peterson a vizsgálat során nem adott választ arra, hogy miért nem ment be az épületbe, az újságírók pedig nem tudták elérni. A seriff elmondta, hogy a videofelvétel alapján fel akarta függeszteni a seriffhelyettest, aki viszont úgy döntött, hogy felmond.

Scott Israel arról is beszámolt, hogy két másik seriffhelyettes ellen is vizsgálat indult annak kiderítésére, hogy megfelelően kezelték-e azt az információt, hogy Cruz veszélyes lehet, és elképzelhetőleg lövöldözésre készül, amiről tavaly és tavalyelőtt is kapott bejelentést a seriff hivatala. Az elmúlt években összesen másfél tucatszor jelezték a seriffhivatalnak, hogy Cruz veszélyes lehet.

Nikolas Cruz állítólag hajlik arra, hogy beismerő vallomást tegyen, ha a bíróság eltekint a halálbüntetéstől. Mivel Cruz 19 éves, felnőttként tárgyalják az ügyét, és vagy tényleges életfogytiglant, vagy halálbüntetést kap.