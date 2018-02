A szifilisz városa, a magyar határtól 10 kilométerre

Virágzik a tőketerebesi prostitúció, terjed a szifilisz – ilyen és hasonló címekkel írnak a szlovák lapok a felvidéki Tőketerebesen (Trebišov) tomboló szifiliszjárványról.

A kisváros azért került a hírekbe, mert a környéken elterjedt, hogy a telep utcalányai szifilisz-fertőzöttek, ráadásul kiskorúak is dolgoznak prostituáltként, és köztük is vannak fertőzöttek. A Pravda azt írja,

A SZIFILISSZEL FERTŐZÖTTEK aránya A TŐKETEREBESI JÁRÁSBAN 16-szor NAGYOBB AZ ORSZÁG ÁTLAGÁNÁL.

Tőketerebes szifilisz-fertőzöttsége már évekkel korábbra nyúlik vissza. Először a kétezres évek elején jelentkezett, akkor sikerült megállítani a terjedését. 2010-ben aztán visszatért, az utóbbi pár évben pedig rohamosan nő a megbetegedettek száma. A Közegészségügyi Hivatal 2017-es felmérése szerint tavaly 100 ezer lakosra 108 szifiliszes beteg jutott.

Konkrét számokra lebontva ez a tavalyi évben 115 megfertőzödöttet jelent az egész járásban, amiből 71 Tőketerebesen él. Szlovákiában összesen 358 fertőzöttet regisztráltak 2017-ben.

A tomboló szifiliszjárvány miatt a helyi prostitúciót teszik felelőssé. A lapokban megjelent hírek szerint főleg a romatelep utcalányai terjesztik a kórt. A SME szerint a legtöbb prostituált a város bevásárlóközpontjainak környezetében dolgozik, a szolgáltatásokat pedig főleg

külföldi átutazók veszik igénybe.

Az utóbbi időben a rendőrök megpróbálták őket kifelé szorítani a városközpontból, gyakrabban járőröznek az érintett területeken, de mivel a prostitúció önmagában legális, amíg van rá kereslet, nem tudják végleg megállítani és kitiltani a városból.

Gyerekprostitúció vagy csak kitaláció?

A szlovák lapok szerint kiskorú, akár már a nyolc-tíz éves lányok is prostituáltként dolgoznak: iskola helyett az utcákon állnak, és már pár euróért elmennek a kuncsaftokkal. A Plus 7 Dní lapnak egy helyi tizenhárom éves kislány azt mondta, ő nem csinálja, de a barátnője igen.

Nincs pénze kenyérre, muszáj neki.

A cikk szerint havonta három-öt új szifiliszes beteget diagnosztizálnak.

Volt, hogy egy kétéves kislánynál is szifiliszt állapítottak meg, de nyugdíjasoknál is jelentkezik a kór.

Ha a kórházakban a szakorvosok kiskorú fertőzöttel találkoznak, a lap szerint értesítik a rendőrséget és a szociális munkást. A kór okát azonban nehezen tudják megállapítani, a gyerek és a család is azt mondja, hogy nem nyújtanak szexuális szolgáltatásokat. Egy tőketerebesi bőrgyógyász a lapnak hangsúlyozta, hogy a legtöbb fertőzött gyerek olyan körülmények közül érkezik, amikor a lakásokban még víz sincs, és sérüléseiket gyakran rágcsálóktól szerzik.

A helyi rendőrség szerint szó sincs gyerekprostitúcióról a városban. Az Új Szónak a városi rendőrség parancsnoka azt mondta, Tőketerebesen van prostitúció és van járvány is, de a kettő nem függ össze.

Éppen a prostituáltak azok, akik általában nem fertőzöttek. Az is igaz, hogy vannak olyan fiatalkorúak, akik szifiliszesek, de ők valószínűleg nem nemi úton kapták el a betegséget. Egyébként sem az állami rendőrség, sem mi nem tudunk arról, hogy valaki gyereket futtatna a környéken, pedig higgyék el, viszonylag jók és naprakészek az információink

– nyilatkozta a lapnak a rendőrparancsnok.

A Pravda azt írja, a kassai kerületi rendőrség január végén kiadott egy nyilatkozatot, ami szerint a fertőzöttek között tizenegy kiskorút regisztráltak, a legfiatalabbak kislány tizenhárom, a kisfiú tizenkét éves. A kivizsgálás prostitúcióval kapcsolatos szexuális visszaélést azonban nem állapított meg náluk.

Áram és víz nélkül a mélyszegénységben

A tőketerebesi romatelep a legnagyobb Szlovákiában, megelőzve a sokáig élenjáró kassai Luník IX-et. A terebesi lakótelep körülbelül hatvan-hetven éve jött létre, mai formáját szürke és fehér panelházaival a szocializmusban kapta. A Kassától 50 kilométerre található kisvárosnak körülbelül 23 ezer lakosa van, a telepen élők arányát nem tudják pontosan, számukat az Új Szó 3800 és 5500 fő közé teszi.

A tőketerebesi telepen az életkörülmények borzalmasak, a romaügyi kormánybiztos, Ravasz Ábel szerint néhány lakásban olyan alapvető szolgáltatások sincsenek meg, mint a meleg víz. "Ez a közösség radar alatt van" – mondta a kormánybiztos az Indexnek. A telep a város szélén van, a jobb vagy rosszabb állapotú lakóházak mellett kunyhókban és saját kezűleg eszkábált épületekben élnek a lakók, a szűrőhálózat központilag alig tervezett. A vízelvezetés is rossz, ha például esik, a vizet nem tudják hova elvezetni, ami a fertőzésveszély egyik forrása is lehet.

A rendőrség azt mondta az Új Szónak, hogy a telepre sötétedés után még a mentők sem mennek be. Ha riasztják őket, a városi rendőrségtől kérnek kíséretet, de arra is volt már példa, hogy a beteget vitték ki a telep szélére. Általános iskola is van a telepen, itt körülbelül ezer roma gyerek tanul. Az iskola két igazgatóhelyettese a lapnak elmondta,

nincs több gond a gyerekekkel, mint bármelyik másik iskolában.

Van húsz-huszonöt tanuló, akik problémásabbak, közülük többen ugyanabból a családból származnak. Van néhány kihelyezett osztálya az egyik helyi szakközépiskolának is, ahol a diákok ácsnak, kőművesnek vagy varrónőnek tanulhatnak, mondták.

A lap szerint a több ezer lakó miatt olyan lakás is van, ahol akár húszan-harmincan élnek egymás mellett, és

HATAN-NYOLCAN IS ALSZANAK EGY ÁGYBAN.

Az embertelen tisztasági körülmények miatt nem csoda, hogy felütötte fejét a vérbaj, hiszen a higiéniai helyzet komoly veszélyforrás. A fertőzöttek sokszor nem tudják, vagy nem tudnak vele mit kezdeni, hogy betegek.

Tőketerebes szóvivője az Új Szó szerint arról beszélt, hogy igyekeznek meggátolni a járvány továbbterjedését. Több hivatallal együttműködve nagy hangsúlyt fektetnek a megelőzésre. A kormánybiztos az Indexnek elmondta, ő eddig kétszer járt kint a telepen, és testközelből látta, az ottlakók milyen körülmények között élnek. Az Egészséges Régiók nevű szervezet szifiliszről szóló tájékoztatókat osztogat a telepen szlovák és roma nyelven, és segítenek kapcsolatot tartani a lakók és az orvosok, kórházak között, valamint higiéniai szolgáltatásokat nyújtanak a romatelepen élőknek: oltásokat adnak be és a korai megelőzésekről informálják őket.

A helyi kórházban Új Szó szerint a fertőzötteket elkülönítik a többi betegtől, a cikk írásának idején hét ember volt a kórház speciális fekvőbeteg részlegén.

A város polgármestere próbál valamennyire segíteni: bővítette az iskola kapacitását és közösségi központot is létrehozott a telepen. A kormánybiztos szerint ez közegészségügyi probléma, és a rendőrség elég passzív. Az Indexnek azt mondta, ha a Regionális Közegészségügyi Hivatal szerint a gyerekprostitúció és az ahhoz kapcsolódó szifiliszjárvány valós probléma, akkor annak a rendőrségi cáfolat ellenére is lehet alapja. De

fő problémának nem a szifiliszt, hanem a rossz életkörülményeket látja,

és szerinte addig, amíg azon nem tudnak segíteni, a szifilisz sem fog eltűnni.

Belpolitikai szálak

A kormánybiztos mindeközben nem érti, miért foglalkozhat a szlovák sajtó éppen most ennyire a tőketerebesi romateleppel, hiszen a szifiliszhelyzet hónapokkal ezelőtt ugyanilyen volt, mint most. Szerinte ennek ahhoz lehet köze, hogy a Robert Fico által csak "Szlovákia eddigi legjobb belügyminiszterének" nevezett Robert Kaliňák január közepén egy törvényjavaslatot nyújtott be a romabűnözések ellen.

A Paraméter azt írja, Kaliňák törvényjavaslatának célja, hogy a romák lakta telepeken (mint például a tőketerebesi) visszaszorítsák a bűnözést. A rendőrök emiatt szélesebb jogkört kapnának, megtilthatnák a belépést a romatelep lakóinak az egyes helyekre, kamerarendszert telepítenének, és statisztikát vezetnének a Kaliňák által romabűnözésnek nevezett bűntényeknek, "speciálisan a romák érdekében".

Nevelési célzattal például

elkobozzák a mobiltelefont, motorciklit vagy a parabolaantennát attól, aki nem fizette be a bírságot valamilyen kihágásáért

– idézi a Paraméter Kaliňákot.

A romaügyi kormánybiztos a lap szerint elutasítja azokat a törvényeket, amelyek a különböző bűncselekmények elkövetőit etnikai alapon különböztetik meg, az Európai Roma Jogok Központja pedig rasszizmusnak nevezte a javaslatot és beperelte a belügyminisztériumot.

(Címlap és borítókép: szarvas / Index)