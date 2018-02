Trump a tengereken húzogatná tovább Észak-Korea bajszát

Donald Trump legfontosabb ázsiai szövetségeseivel együtt arra készül, hogy a mostaninál is szigorúbbá tegye azoknak a hajóknak az ellenőrzését, amelyekkel kapcsolatban felmerül a gyanú, hogy megszegik az Észak-Koreával szembeni szankciókat - tudta meg a Reuters.

A Reutersnek nyilatkozó amerikai tisztviselők elmondták, az intézkedés célja, hogy minél inkább megnehezítsék Észak-Korea számára, hogy a nukleáris fegyverkezési programja érdekében használják a tengeri kereskedelmet. Az új terv része, hogy az amerikai parti őrség megállíthatná és átkutathatná az ázsiai, Csendes óceáni vizeken közlekedő hajókat.

A gyanús hajókat már korábban is feltartóztathatták. Az új stratégia arról szól, hogy Amerika szorosabban követheti, és akár le is foglalhatja azokat a hajókat, amelyek a gyanú szerint tiltott fegyveralkatrészeket vagy más illegális árut szállítanak Észak-Korába, és ennek érdekében még az is felmerül, hogy Amerika megnövelje a Csendes óceáni vízi és légi haderejét.

Az intézkedés ugyanakkor nem jelent Észak-Korea elleni tengeri blokádot, amelyről Phenjan korábban egyértelművé tette: háborús cselekedetként értékelnék, ha ilyesmire kerülne sor. A Reuters szerint az intézkedés fő célja, hogy a fegyverkezési programjának abbahagyásáról szóló tárgyalásokra kényszerítse Észak-Koreát. Az ország ugyanis talán pár hónap múlva befejezheti egy, az Egyesült Államok szárazföldi területeinek elérésére is alkalmas, nukleáris töltettel rendelkező rakéta elkészítését.

Az értesülést a Fehér Ház nem kívánta kommentálni. A Reuters beszámol arról is, az intézkedés komoly diplomácia következményekkel járhat, hiszen Észak-Korea és Amerika kapcsolata amúgy is törékeny; Kína és Oroszország alighanem ellenállna egy újabb amerikai, Észak-Korea elleni intézkedésnek, amennyiben úgy ítélnék meg, hogy az túlzó mértékű. Idézik a japán védelmi minisztérium tisztviselőjét is, aki felhívta a figyelmet: a szankciók szigorítása nem elképzelhető az ENSZ-szel való egyeztetés nélkül.