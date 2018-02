Uborkával támadt a tanárára két svéd fiatal

Erőszakkal és a magánszféra megsértésével vádolnak két tinédzsert a svédországi Karlstadban, amiért kigyóuborkával támadtak rá egy tanárukra, az esetről készült videót pedig feltöltötték a netre – írja a Local svéd kiadása az NWT cikke nyomán.

Amit a két 15-18 év közötti fiú művelt, nem elszigetelt eset, pénteken ugyanebben a városban egy másik fiatal is fejbeuborkázott egy férfit egy boltban. Ezt az esetet egyébként a bolt tulajdonosa jelentette a rendőrségnek, méghozzá az uborkájában esett kár miatt.

A közösségi médiában pörgő trendnek neve is van: ortens batong. A lényege, hogy uborkával fejbe kell verni valakit, ezt levideózni, majd posztolni a netre. Megkötés az is, hogy az ütésnek akkorának kell lennie, hogy a fegyverként használt uborka bele is törjön.

Bár mindez elsőre viccesnek tűnik, valójában egyáltalán nem az. Talán emlékeznek még arra a 2013-ban hódító őrületre, amelynek knockout game volt a neve, a lényege meg az, hogy idegeneket kell úgy megütni az utcán, hogy elvesszék az eszméletüket. Ez a trend Amerikából indult, de például egy 16 éves kolozsvári fiú három embert juttatott miatta kórházba.

A fenti esetben megtámadott tanár fizikailag ugyan nem sérült meg komolyabban, de az őt ért inzultus miatt még két héttel az eset után is betegszabadságon van.